Более 50 млн рублей выиграли тюменцы в новогодней лотерее

Жители Тюменской области в новогоднем розыгрыше лотереи «Русское лото» выиграли 52 миллиона рублей. Об этом организаторы праздничного тиража сообщили URA.RU.
«Совокупная сумма выигрышей жителей Тюменской области в новогоднем тираже „Русского лото“ составила 52 001 584 рубля», — говорится в сообщении. При этом один тюменец выиграл миллион, но за деньгами пока не обратился.
Всего в Тюменской области было приобретено почти 236 тысяч выигрышных билетов. Это был 1604-й тираж лотереи «Новогодний миллиард» — 2025.
Также в Тюменской области обладателем миллиона стал участник лотереи «Мечталлион». О выигрыше победитель узнал в первый день нового года.
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