03 января 2025
02 января 2025

Более 50 млн рублей выиграли тюменцы в новогодней лотерее

© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменцы приобрели почти 236 тысяч выигрышных билетов
Тюменцы приобрели почти 236 тысяч выигрышных билетов Фото:

Жители Тюменской области в новогоднем розыгрыше лотереи «Русское лото» выиграли 52 миллиона рублей. Об этом организаторы праздничного тиража сообщили URA.RU.

«Совокупная сумма выигрышей жителей Тюменской области в новогоднем тираже „Русского лото“ составила 52 001 584 рубля», — говорится в сообщении. При этом один тюменец выиграл миллион, но за деньгами пока не обратился.

Всего в Тюменской области было приобретено почти 236 тысяч выигрышных билетов. Это был 1604-й тираж лотереи «Новогодний миллиард» — 2025.

Также в Тюменской области обладателем миллиона стал участник лотереи «Мечталлион». О выигрыше победитель узнал в первый день нового года.

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Жители Тюменской области в новогоднем розыгрыше лотереи «Русское лото» выиграли 52 миллиона рублей. Об этом организаторы праздничного тиража сообщили URA.RU. «Совокупная сумма выигрышей жителей Тюменской области в новогоднем тираже „Русского лото“ составила 52 001 584 рубля», — говорится в сообщении. При этом один тюменец выиграл миллион, но за деньгами пока не обратился. Всего в Тюменской области было приобретено почти 236 тысяч выигрышных билетов. Это был 1604-й тираж лотереи «Новогодний миллиард» — 2025. Также в Тюменской области обладателем миллиона стал участник лотереи «Мечталлион». О выигрыше победитель узнал в первый день нового года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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