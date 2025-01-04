В Воронеже введен режим ЧС из-за атаки БПЛА

На территории Воронежа введен режим чрезвычайной ситуации после атаки украинских беспилотников на регион. Об этом сообщил глава города Сергей Петрин.
«По поручению губернатора продолжаем работу на территории Левобережного района по устранению последствий падения БПЛА. <...> На территории района вводим режим ЧС», — подчеркнул Петрин в своем telegram-канале.
В настоящий момент проводится проверка на предмет ущерба от атаки дронов противника. По словам мэра, режим ЧС позволит более точно и оперативно определить степень тяжести повреждений и выявить подрядчика для ремонтных работ. Петрин пообещал, что жителей города режим ЧС никак не затронет.
В Минобороны РФ сообщали об атаке пяти дронов ВСУ в Воронежской области. Все вражеские объекты были успешно подавлены, уточнили в ведомстве.
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