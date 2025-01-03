Рояль жены экс-владельца ЧЭМК продают за полтора миллиона рублей

Рояль супруги Антипова продают как арестованное имущество Фото: Размик Закарян © URA.RU

новость из сюжета Генпрокуратура добивается национализации ЧЭМК

Рояль, напольные часы и статуэтку мужчины с мечом на общую сумму свыше трех миллионов рублей выставили на торги в Челябинске. Все это принадлежит Людмиле Антиповой, жене экс-владельца национализированного Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Юрия Антипова.

«Рояль в корпусе черного цвета из дерева Yamaha Disklavier (арест), 1 513 000 рублей. Статуэтка мужчина с мечом (арест), 437 410 рублей. Часы напольные из дерева Frant Part Separable (арест), 594 065 рублей. Собственник имущества: Антипова Л.А», — говорится в объявлениях на сайте «Торги России».

Рояль, часы и статуэтка находятся в коттедже в переулке Обском, на берегу Изумрудного карьера в Советском районе Челябинска. На сам коттедж наложен арест. Имущество продается в рамках взыскания с семьи Антиповых, а также с семей Аристовых и Кретовых 105 млрд рублей. Также на торги выставлены офисы компании «Эталон», владеет которым семья Антиповых.

До 2022 года у Антиповых, Аристовых и Кретовых был совместный бизнес, начатый еще в девяностых годах, с приватизации ЧЭМК. После раздела активов комбинат и все, что связанно с металлургией, отошло к Антиповым. Аристовым и Кретовым достался холдинг «Ариант», специализирующийся на выпуске продуктов и напитков. В феврале 2024 года по требованию Генпрокуратуры РФ все активы ЧЭМК отошли государству. В апреле того же года Генпрокуратура добилась национализации «Арианта».