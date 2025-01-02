Росимущество продает с торгов недвижимость бывших владельцев ЧЭМК

Активы экс-владельцев ЧЭМК продадут с торгов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Генпрокуратура добивается национализации ЧЭМК

Росимущество выставило на торги за 68 млн рублей офисные помещения компании «Эталон» в Челябинске, хозяевами которой являются бывшие владельцы национализированного Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК), семья Антиповых. На саму недвижимость наложен арест.

«Лот № 1: нежилое помещение общей площадью 419,6 кв. метров, местоположение: Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Воровского, д. 62, пом. 6. Собственник имущества: АО „Компания Эталон“. Текущая цена — 38 910 360,00 рублей», — говорится в объявлении на сайте «Торги России».

Второй лот, офисы в этом же доме, площадью свыше 220 квадратных метров, продается за 22,63 млн рублей. Третий актив «Эталона», офис в 66,7 квадратных метра, в доме 102 на Братьев Кашириных в Челябинске продается за 5,55 млн рублей. Доли в компании «Эталон» принадлежат Юрию и Людмиле Антиповой, а также их сыновьям Сергею и Алексею.

Продажа имущества с торгов проводится в рамках взыскания с Антиповых, а также с их бывших деловых партнеров Аристовых и Кретовых, 105 млрд рублей. Такую сумму, как решил суд, должны заплатить семьи бизнесменов в счет убытков, понесенных государством. Национализация ЧЭМК проводится по требованию Генпрокуратуры РФ. Также по требованию Генпрокуратуры национализирован холдинг «Ариант», ранее принадлежавший семьям Аристовых и Антиповых.

В структуру национализированных компаний также входили такие объекты в Челябинске как бассейн «Электрометаллург» и Торговый центр (ТЦ) на берегу реки Миасс» Эту недвижимость продавать с торгов не стали, а передали в собственность властей Челябинской области. ТЦ будет переоборудован под выставочный центр.