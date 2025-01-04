04 января 2025

НАТО доложили о неготовности воевать с Россией в Арктике

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НАТО не подготовлены к противостоянию с Россией в Арктике Фото:

Страны НАТО не обладают необходимым оснащением для ведения боевых действий в Арктике. В то время как Финляндия активно готовится к защите своих границ, другие европейские государства значительно отстают в подготовке к возможным конфликтам с Россией в арктической зоне. Об этом сообщил британский таблоид Daily Express.

«У нас есть войска [НАТО], но знают ли они, как выжить в Арктике еще до того, как вступят в бой? Даже США не обладают тем, что им нужно с точки зрения базовой подготовки войск и того, как проводить операции в этих обстоятельствах», — сообщило издание со ссылкой на представителя Трансатлантической программы обороны и безопасности в Центре анализа европейской политики Минну Аландер.

В публикации говорится о том, что эффективность военных операций НАТО в Арктике находится под угрозой из-за недостаточной подготовки и адаптации к экстремальным условиям региона. Это ставит под сомнение возможность оперативного реагирования альянса.

Как сообщало URA.RU ранее, в Норвегии открыли центр десантных операций для усиления противодействия России в Арктике. Он будет заниматься подготовкой военных подразделений из США, Великобритании и Нидерландов. Центр расположен в городе Серрейс и уже начал функционировать.

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Страны НАТО не обладают необходимым оснащением для ведения боевых действий в Арктике. В то время как Финляндия активно готовится к защите своих границ, другие европейские государства значительно отстают в подготовке к возможным конфликтам с Россией в арктической зоне. Об этом сообщил британский таблоид Daily Express. «У нас есть войска [НАТО], но знают ли они, как выжить в Арктике еще до того, как вступят в бой? Даже США не обладают тем, что им нужно с точки зрения базовой подготовки войск и того, как проводить операции в этих обстоятельствах», — сообщило издание со ссылкой на представителя Трансатлантической программы обороны и безопасности в Центре анализа европейской политики Минну Аландер. В публикации говорится о том, что эффективность военных операций НАТО в Арктике находится под угрозой из-за недостаточной подготовки и адаптации к экстремальным условиям региона. Это ставит под сомнение возможность оперативного реагирования альянса. Как сообщало URA.RU ранее, в Норвегии открыли центр десантных операций для усиления противодействия России в Арктике. Он будет заниматься подготовкой военных подразделений из США, Великобритании и Нидерландов. Центр расположен в городе Серрейс и уже начал функционировать.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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