НАТО доложили о неготовности воевать с Россией в Арктике

05 января 2025 в 01:07 Размер текста - 17 +

НАТО не подготовлены к противостоянию с Россией в Арктике Фото: Денис Моргунов © URA.RU Страны НАТО не обладают необходимым оснащением для ведения боевых действий в Арктике. В то время как Финляндия активно готовится к защите своих границ, другие европейские государства значительно отстают в подготовке к возможным конфликтам с Россией в арктической зоне. Об этом сообщил британский таблоид Daily Express. «У нас есть войска [НАТО], но знают ли они, как выжить в Арктике еще до того, как вступят в бой? Даже США не обладают тем, что им нужно с точки зрения базовой подготовки войск и того, как проводить операции в этих обстоятельствах», — сообщило издание со ссылкой на представителя Трансатлантической программы обороны и безопасности в Центре анализа европейской политики Минну Аландер. В публикации говорится о том, что эффективность военных операций НАТО в Арктике находится под угрозой из-за недостаточной подготовки и адаптации к экстремальным условиям региона. Это ставит под сомнение возможность оперативного реагирования альянса. Как сообщало URA.RU ранее, в Норвегии открыли центр десантных операций для усиления противодействия России в Арктике. Он будет заниматься подготовкой военных подразделений из США, Великобритании и Нидерландов. Центр расположен в городе Серрейс и уже начал функционировать. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Страны НАТО не обладают необходимым оснащением для ведения боевых действий в Арктике. В то время как Финляндия активно готовится к защите своих границ, другие европейские государства значительно отстают в подготовке к возможным конфликтам с Россией в арктической зоне. Об этом сообщил британский таблоид Daily Express. «У нас есть войска [НАТО], но знают ли они, как выжить в Арктике еще до того, как вступят в бой? Даже США не обладают тем, что им нужно с точки зрения базовой подготовки войск и того, как проводить операции в этих обстоятельствах», — сообщило издание со ссылкой на представителя Трансатлантической программы обороны и безопасности в Центре анализа европейской политики Минну Аландер. В публикации говорится о том, что эффективность военных операций НАТО в Арктике находится под угрозой из-за недостаточной подготовки и адаптации к экстремальным условиям региона. Это ставит под сомнение возможность оперативного реагирования альянса. Как сообщало URA.RU ранее, в Норвегии открыли центр десантных операций для усиления противодействия России в Арктике. Он будет заниматься подготовкой военных подразделений из США, Великобритании и Нидерландов. Центр расположен в городе Серрейс и уже начал функционировать.