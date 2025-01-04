04 января 2025

Spiegel: ВС РФ вернулись к рубежу времен начала спецоперации

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Обучение и досуг военнослужащих на Свердловском полигоне и в 32-м военном городке. Екатеринбург, зима, военные, маскхалат, военная база, солдат, командный пункт, сво
ВС РФ продолжают продвигаться вперед Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российская армия не только вернулась к рубежам, откуда начиналась спецоперация, но и приближается к административной границе Днепропетровской области Украины, которая до недавнего времени была свободна от наземных боев. Об этом сообщил немецкий журнал Der Spiegel.

«Российская армия в последнее время прибегает уже не к атакам в лоб на шахтерский и промышленный город Покровск. ВС РФ идут в обход его на юге. Войска все ближе и ближе к цели взять под фактический контроль украинские Луганскую и Донецкую области», — пишет Der Spiegel. По данным издания, в результате российским войскам удалось занять три села в районе Покровска: Даченское, Новый Труд и Вовково.

Как сообщало URA.RU ранее, в настоящий момент ВС РФ находятся в семи километрах от Днепропетровской области. Уже через неделю бои развернутся там.

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Российская армия не только вернулась к рубежам, откуда начиналась спецоперация, но и приближается к административной границе Днепропетровской области Украины, которая до недавнего времени была свободна от наземных боев. Об этом сообщил немецкий журнал Der Spiegel. «Российская армия в последнее время прибегает уже не к атакам в лоб на шахтерский и промышленный город Покровск. ВС РФ идут в обход его на юге. Войска все ближе и ближе к цели взять под фактический контроль украинские Луганскую и Донецкую области», — пишет Der Spiegel. По данным издания, в результате российским войскам удалось занять три села в районе Покровска: Даченское, Новый Труд и Вовково. Как сообщало URA.RU ранее, в настоящий момент ВС РФ находятся в семи километрах от Днепропетровской области. Уже через неделю бои развернутся там.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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