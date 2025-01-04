Spiegel: ВС РФ вернулись к рубежу времен начала спецоперации

05 января 2025 в 02:33 Размер текста - 17 +

ВС РФ продолжают продвигаться вперед Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российская армия не только вернулась к рубежам, откуда начиналась спецоперация, но и приближается к административной границе Днепропетровской области Украины, которая до недавнего времени была свободна от наземных боев. Об этом сообщил немецкий журнал Der Spiegel. «Российская армия в последнее время прибегает уже не к атакам в лоб на шахтерский и промышленный город Покровск. ВС РФ идут в обход его на юге. Войска все ближе и ближе к цели взять под фактический контроль украинские Луганскую и Донецкую области», — пишет Der Spiegel. По данным издания, в результате российским войскам удалось занять три села в районе Покровска: Даченское, Новый Труд и Вовково. Как сообщало URA.RU ранее, в настоящий момент ВС РФ находятся в семи километрах от Днепропетровской области. Уже через неделю бои развернутся там. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российская армия не только вернулась к рубежам, откуда начиналась спецоперация, но и приближается к административной границе Днепропетровской области Украины, которая до недавнего времени была свободна от наземных боев. Об этом сообщил немецкий журнал Der Spiegel. «Российская армия в последнее время прибегает уже не к атакам в лоб на шахтерский и промышленный город Покровск. ВС РФ идут в обход его на юге. Войска все ближе и ближе к цели взять под фактический контроль украинские Луганскую и Донецкую области», — пишет Der Spiegel. По данным издания, в результате российским войскам удалось занять три села в районе Покровска: Даченское, Новый Труд и Вовково. Как сообщало URA.RU ранее, в настоящий момент ВС РФ находятся в семи километрах от Днепропетровской области. Уже через неделю бои развернутся там.