В районе ХМАО начали подготовку к Крещенским купаниям

Все поселения Нижневартовского района (ХМАО) разработают план по обеспечению безопасности жителей во время празднования «Крещения Господне». Соответствующее постановление подписал глава района Борис Саломатин.
«Всем поселениям необходимо разработать план безопасного проведения праздника. Купели будут располагаться в водоемах с пологими и широкими берегами, со слабым водотоком и глубиной не менее 1.2–1.8 метра. Они будут выполнены в виде короба с закрытыми краями», — рассказали в telegram-канале районной администрации.
Для обеспечения безопасности по периметру проруби установят ограждение с фонарями на стойках, рядом организуют место для обогрева и будут раздавать горячие напитки. Подготовят подъездные пути и площадки для стоянки транспорта. Места купания и площадки для забора воды обеспечат освещением.
Будут осуществляться замеры льда, а количество людей будут контролировать. Кроме того на месте купаний будут дежурить спасатели и медики.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО на Крещение построят огромную купель на Иртыше. На месте купаний в Ханты-Мансийске появятся крест и иордань по 100 квадратных метров.
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