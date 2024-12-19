В ХМАО на Крещение построят огромную купель на Иртыше

В Ханты-Мансийске на берегу реки Иртыш оборудуют огромную купель к Крещению Господне. На нее потратят более 200 тысяч рублей, сообщается на портале госзакупок.
«Объект закупки: выполнение работ по организации мероприятия „Крещение Господне — Богоявление“ в городе Ханты-Мансийске, берег р. Иртыш. Начальная цена — 205 681 рублей», — гласит текст закупки.
Подрядчику будет необходимо расчистить территорию на площади в 350 квадратных метров. На ней разместят крест и иордань размером по 100 квадратных метров и четыре купели по 2,5 квадратных метра каждая. Также по контракту подрядчик организует временную дорогу, и расчистку подъездов к месту проведения крещенских купаний, установит биотуалеты и организует вывоз мусора.
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