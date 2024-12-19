19 декабря 2024

В ХМАО на Крещение построят огромную купель на Иртыше

© Служба новостей «URA.RU»
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На обустройство купели к Крещению Господне потратят чуть более 200 тысяч рублей
На обустройство купели к Крещению Господне потратят чуть более 200 тысяч рублей Фото:

В Ханты-Мансийске на берегу реки Иртыш оборудуют огромную купель к Крещению Господне. На нее потратят более 200 тысяч рублей, сообщается на портале госзакупок. 

«Объект закупки: выполнение работ по организации мероприятия „Крещение Господне — Богоявление“ в городе Ханты-Мансийске, берег р. Иртыш. Начальная цена — 205 681 рублей», — гласит текст закупки. 

Подрядчику будет необходимо расчистить территорию на площади в 350 квадратных метров. На ней разместят крест и иордань размером по 100 квадратных метров и четыре купели по 2,5 квадратных метра каждая. Также по контракту подрядчик организует временную дорогу, и расчистку подъездов к месту проведения крещенских купаний, установит биотуалеты и организует вывоз мусора. 

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В Ханты-Мансийске на берегу реки Иртыш оборудуют огромную купель к Крещению Господне. На нее потратят более 200 тысяч рублей, сообщается на портале госзакупок.  «Объект закупки: выполнение работ по организации мероприятия „Крещение Господне — Богоявление“ в городе Ханты-Мансийске, берег р. Иртыш. Начальная цена — 205 681 рублей», — гласит текст закупки.  Подрядчику будет необходимо расчистить территорию на площади в 350 квадратных метров. На ней разместят крест и иордань размером по 100 квадратных метров и четыре купели по 2,5 квадратных метра каждая. Также по контракту подрядчик организует временную дорогу, и расчистку подъездов к месту проведения крещенских купаний, установит биотуалеты и организует вывоз мусора. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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