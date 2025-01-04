Вашингтон опасается взятия ВСУ в окружение под Курском

Официальные лица США опасаются, что украинцы могут оказаться в окружении под Курском, если останутся там более чем на несколько месяцев. Они считают, что украинским войскам грозит вытеснение из области. Об этом сообщает Daily Mail.
«Украинским войскам грозит вытеснение из Курской области», — передает Daily Mail. Украина ежедневно теряет территорию, поскольку армия РФ продолжают свое наступление, отмечает портал.
Ранее URA.RU сообщало, что солдаты ВСУ не верят в остановку наступления РФ. Без потока помощи США Украине не хватает военных ресурсов, чтобы отбросить русских.
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