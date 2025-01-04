04 января 2025

WP: солдаты ВСУ не верят в остановку наступления РФ

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Солдаты ВСУ перестали верить в возможность остановить ВС РФ
Солдаты ВСУ перестали верить в возможность остановить ВС РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Без потока помощи США Украине не хватает военных ресурсов, чтобы отбросить русских. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на военнослужащих ВСУ.

«Некоторые солдаты заявили, что они также смирились с реальностью того, что западная поддержка вооружений снижается и, вероятно, будет продолжать снижаться. По словам солдат, без потока этой помощи Украине не хватает военных ресурсов, чтобы отбросить русских», — заявил один из бойцов ВСУ изданию WP.

Ранее URA.RU сообщало о том, что украинские военнослужащие выразили удивление и обеспокоенность по поводу неиссякаемого потока российских солдат, участвующих в конфликте. В недавней публикации журнал Der Spiegel отмечал, что Россия подходит к рубежу, который был потерян в ходе боевых действий в 2022 году. ВС РФ проводят успешное наступление благодаря превосходству войск, провалам командования ВСУ и отсутствие координации в армии, писал Handelsblatt.

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Без потока помощи США Украине не хватает военных ресурсов, чтобы отбросить русских. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на военнослужащих ВСУ. «Некоторые солдаты заявили, что они также смирились с реальностью того, что западная поддержка вооружений снижается и, вероятно, будет продолжать снижаться. По словам солдат, без потока этой помощи Украине не хватает военных ресурсов, чтобы отбросить русских», — заявил один из бойцов ВСУ изданию WP. Ранее URA.RU сообщало о том, что украинские военнослужащие выразили удивление и обеспокоенность по поводу неиссякаемого потока российских солдат, участвующих в конфликте. В недавней публикации журнал Der Spiegel отмечал, что Россия подходит к рубежу, который был потерян в ходе боевых действий в 2022 году. ВС РФ проводят успешное наступление благодаря превосходству войск, провалам командования ВСУ и отсутствие координации в армии, писал Handelsblatt.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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