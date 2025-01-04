Без потока помощи США Украине не хватает военных ресурсов, чтобы отбросить русских. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на военнослужащих ВСУ.
«Некоторые солдаты заявили, что они также смирились с реальностью того, что западная поддержка вооружений снижается и, вероятно, будет продолжать снижаться. По словам солдат, без потока этой помощи Украине не хватает военных ресурсов, чтобы отбросить русских», — заявил один из бойцов ВСУ изданию WP.
Ранее URA.RU сообщало о том, что украинские военнослужащие выразили удивление и обеспокоенность по поводу неиссякаемого потока российских солдат, участвующих в конфликте. В недавней публикации журнал Der Spiegel отмечал, что Россия подходит к рубежу, который был потерян в ходе боевых действий в 2022 году. ВС РФ проводят успешное наступление благодаря превосходству войск, провалам командования ВСУ и отсутствие координации в армии, писал Handelsblatt.
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