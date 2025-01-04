Фурор российских лекарств за рубежом: какие препараты популярны у иностранцев

«РГ»: российские лекарства пользуются спросом почти по всему миру

05 января 2025 в 04:46 Размер текста - 17 +

Многие виды российских лекарств пользуются высоким спросом за рубежом Фото: Алексей Ярославцев © URA.RU Россия ежегодно экспортирует около 45 тысяч тонн лекарственных средств в 160 стран мира, при этом наибольшим спросом за рубежом пользуются дженерики — доступные аналоги оригинальных медикаментов, произведенных отечественными фармацевтическими компаниями. Также востребованы противовирусные средства, кардиологические и фитопрепараты. Каким образом это влияет на экономику государственного уровня — в материале URA.RU. Самые популярные препараты у иностранцев Высоким спросом за рубежом пользуются российские дженерики — недорогие аналоги оригинальных лекарственных препаратов. На международных рынках также популярны российские вакцины. «Особенно востребованы вакцины против гриппа, кори, полиомиелита и других инфекций, которые мы производим в больших объемах», — процитировала гендиректора «Биннофарм Групп» Рустема Муратова «Российская газета». Издание также упомянуло повышенный интерес на международном уровне к российским противовирусным и фитопрепаратам. На высоком уровне при этом сохраняется объем поставок за рубеж широкого спектра кардиологических препаратов, произведенных в РФ. У России есть приемы для продвижения своих лекарств Российские производители фармацевтической продукции достаточно успешно продвигают свои лекарства на международном рынке благодаря разработке дженериков и биоаналогов. Российские компании наработали значительные компетенции в этом направлении. Об этом заявил коммерческий директор ОЭЗ Доброград-1 Дмитрий Комиссаров. Российские препараты конкурируют наравне с другими иностранными лекарствами Фото: Анна Майорова © URA.RU «Наши компании научились создавать качественные препараты по конкурентным ценам. Это крайне важно для развивающихся рынков», — добавил он. За рубежом наблюдается увеличение спроса и на российские противопростудные, психоневрологические и гастроэнтерологические лекарства. Где особенно востребованы российские лекарства Российские лекарства пользуются высоким спросом в странах постсоветского пространства и активно завоевывают новые рынки за его пределами. Помимо стран СНГ, отечественные фармацевтические компании расширяют свое присутствие на рынках Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и Африки. Больше всего популярны за рубежом дженерики Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Значительное увеличение экспорта наблюдается в такие страны, как Вьетнам, Индонезия и Бразилия. Этому способствует как конкурентоспособная ценовая политика российских производителей, так и высокое качество продукции, соответствующее международным стандартам GMP. Кроме того, Россия укрепляет свои позиции на рынках Китая и государств Персидского залива. Россия расширяет присутствие Вывоз фармацевтической продукции из России продолжит демонстрировать рост. Ожидается, что в 2025 году объемы экспорта увеличатся. Значительную его часть будут составлять дженерики, однако акцент также сделан на поставки вакцин за границу, преимущественно в страны, испытывающие недостаток медицинских ресурсов. При этом Россия укрепит свои позиции на рынках стран СНГ и Африки, где наблюдается повышенный интерес к доступным медикаментам. Об этом заявила гендиректор Pharmedu Татьяна Ходанович. Бонусы для россиян Продажа большого объема медикаментов в другие страны положительно сказывается на отечественной экономике Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Развитие экспорта фармацевтической продукции способствует увеличению доходов компаний и стимулирует экономику России. Экспортные операции не только повышают общий объем производства, но и способствуют созданию новых рабочих мест. Инвестиции в инновационные технологии и развитие собственной инфраструктуры могут помочь преодолеть текущие вызовы в индустрии и раскрыть ее реальный потенциал. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия ежегодно экспортирует около 45 тысяч тонн лекарственных средств в 160 стран мира, при этом наибольшим спросом за рубежом пользуются дженерики — доступные аналоги оригинальных медикаментов, произведенных отечественными фармацевтическими компаниями. Также востребованы противовирусные средства, кардиологические и фитопрепараты. Каким образом это влияет на экономику государственного уровня — в материале URA.RU. Высоким спросом за рубежом пользуются российские дженерики — недорогие аналоги оригинальных лекарственных препаратов. На международных рынках также популярны российские вакцины. «Особенно востребованы вакцины против гриппа, кори, полиомиелита и других инфекций, которые мы производим в больших объемах», — процитировала гендиректора «Биннофарм Групп» Рустема Муратова «Российская газета». Издание также упомянуло повышенный интерес на международном уровне к российским противовирусным и фитопрепаратам. На высоком уровне при этом сохраняется объем поставок за рубеж широкого спектра кардиологических препаратов, произведенных в РФ. Российские производители фармацевтической продукции достаточно успешно продвигают свои лекарства на международном рынке благодаря разработке дженериков и биоаналогов. Российские компании наработали значительные компетенции в этом направлении. Об этом заявил коммерческий директор ОЭЗ Доброград-1 Дмитрий Комиссаров. «Наши компании научились создавать качественные препараты по конкурентным ценам. Это крайне важно для развивающихся рынков», — добавил он. За рубежом наблюдается увеличение спроса и на российские противопростудные, психоневрологические и гастроэнтерологические лекарства. Российские лекарства пользуются высоким спросом в странах постсоветского пространства и активно завоевывают новые рынки за его пределами. Помимо стран СНГ, отечественные фармацевтические компании расширяют свое присутствие на рынках Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и Африки. Значительное увеличение экспорта наблюдается в такие страны, как Вьетнам, Индонезия и Бразилия. Этому способствует как конкурентоспособная ценовая политика российских производителей, так и высокое качество продукции, соответствующее международным стандартам GMP. Кроме того, Россия укрепляет свои позиции на рынках Китая и государств Персидского залива. Вывоз фармацевтической продукции из России продолжит демонстрировать рост. Ожидается, что в 2025 году объемы экспорта увеличатся. Значительную его часть будут составлять дженерики, однако акцент также сделан на поставки вакцин за границу, преимущественно в страны, испытывающие недостаток медицинских ресурсов. При этом Россия укрепит свои позиции на рынках стран СНГ и Африки, где наблюдается повышенный интерес к доступным медикаментам. Об этом заявила гендиректор Pharmedu Татьяна Ходанович. Развитие экспорта фармацевтической продукции способствует увеличению доходов компаний и стимулирует экономику России. Экспортные операции не только повышают общий объем производства, но и способствуют созданию новых рабочих мест. Инвестиции в инновационные технологии и развитие собственной инфраструктуры могут помочь преодолеть текущие вызовы в индустрии и раскрыть ее реальный потенциал.