04 января 2025

CNN: США оказались в опасности из-за надвигающейся снежной бури

© Служба новостей «URA.RU»
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Снежная стихия обрушилась на США
Снежная стихия обрушилась на США Фото:

Мощный буран несет угрозу для ряда штатов в центральной и восточной части США. В зоне риска находятся 62 миллиона человек. Прогнозируется, что сильный зимний шторм станет самым значительным событием сезона.

«Для некоторых это может оказаться самым сильным снегопадом за последние десять лет», — сообщает канал CNN со ссылкой на Центр прогнозирования погоды NOAA. По данным метеорологов, шторм начался в субботу 4 декабря и продлится до понедельника.

Стихия обрушится на дюжину штатов, принеся с собой сильные снегопады, гололед, метели, сопровождающиеся порывами ветра до 64 км/ч. Это создает опасность для передвижения транспорта и может привести к перебоям электричества на обширных территориях. 

Ранее URA.RU рассказывало о том, что ураган «Милтон» обрушился на США. Тогда в сети вспомнили старое видео с предсказанием бывшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского. В январе 2003 года политик обратился к тогдашнему президенту США Джорджу Бушу-младшему со словами «Твоя страна будет под водой. 24 часа, и вся твоя страна окажется под водой!»

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Мощный буран несет угрозу для ряда штатов в центральной и восточной части США. В зоне риска находятся 62 миллиона человек. Прогнозируется, что сильный зимний шторм станет самым значительным событием сезона. «Для некоторых это может оказаться самым сильным снегопадом за последние десять лет», — сообщает канал CNN со ссылкой на Центр прогнозирования погоды NOAA. По данным метеорологов, шторм начался в субботу 4 декабря и продлится до понедельника. Стихия обрушится на дюжину штатов, принеся с собой сильные снегопады, гололед, метели, сопровождающиеся порывами ветра до 64 км/ч. Это создает опасность для передвижения транспорта и может привести к перебоям электричества на обширных территориях.  Ранее URA.RU рассказывало о том, что ураган «Милтон» обрушился на США. Тогда в сети вспомнили старое видео с предсказанием бывшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского. В январе 2003 года политик обратился к тогдашнему президенту США Джорджу Бушу-младшему со словами «Твоя страна будет под водой. 24 часа, и вся твоя страна окажется под водой!»
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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