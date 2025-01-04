CNN: США оказались в опасности из-за надвигающейся снежной бури

Мощный буран несет угрозу для ряда штатов в центральной и восточной части США. В зоне риска находятся 62 миллиона человек. Прогнозируется, что сильный зимний шторм станет самым значительным событием сезона.
«Для некоторых это может оказаться самым сильным снегопадом за последние десять лет», — сообщает канал CNN со ссылкой на Центр прогнозирования погоды NOAA. По данным метеорологов, шторм начался в субботу 4 декабря и продлится до понедельника.
Стихия обрушится на дюжину штатов, принеся с собой сильные снегопады, гололед, метели, сопровождающиеся порывами ветра до 64 км/ч. Это создает опасность для передвижения транспорта и может привести к перебоям электричества на обширных территориях.
Ранее URA.RU рассказывало о том, что ураган «Милтон» обрушился на США. Тогда в сети вспомнили старое видео с предсказанием бывшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского. В январе 2003 года политик обратился к тогдашнему президенту США Джорджу Бушу-младшему со словами «Твоя страна будет под водой. 24 часа, и вся твоя страна окажется под водой!»
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