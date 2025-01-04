В Сургуте (ХМАО) водитель сбил семью из трех человек. ДТП случилось на улице Профсоюзов, 38, сообщают СМИ.
«Сегодня на Профсоюзов, 38. Водитель Хендая сбил семью из трех человек: бабушку, дочку и внучку. „, — передает издание ‚К-Информ‘. К публикации также приложено видео, на котором
На месте работали сотрудники полиции и скорой помощи. В югорском УМВД URA.RU подтвердили информацию о происшествии. Там также добавили, что все трое пострадавших в аварии были госпитализированы в больницу.
Ранее URA.RU сообщало, в Сургутском районе ХМАО 4 января на трассе столкнулись две иномарки. В результате ДТП погибло трое человек, среди которых был ребенок.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!