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В ХМАО водитель сбил семью из трех человек. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Семью из трех человек сбил водитель в Сургуте
Семью из трех человек сбил водитель в Сургуте Фото:

В Сургуте (ХМАО) водитель сбил семью из трех человек. ДТП случилось на улице Профсоюзов, 38, сообщают СМИ. 

«Сегодня на Профсоюзов, 38. Водитель Хендая сбил семью из трех человек: бабушку, дочку и внучку. „, — передает издание ‚К-Информ‘. К публикации также приложено видео, на котором

На месте работали сотрудники полиции и скорой помощи. В югорском УМВД URA.RU подтвердили информацию о происшествии. Там также добавили, что все трое пострадавших в аварии были госпитализированы в больницу. 

Ранее URA.RU сообщало, в Сургутском районе ХМАО 4 января на трассе столкнулись две иномарки. В результате ДТП погибло трое человек, среди которых был ребенок.  

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В Сургуте (ХМАО) водитель сбил семью из трех человек. ДТП случилось на улице Профсоюзов, 38, сообщают СМИ.  «Сегодня на Профсоюзов, 38. Водитель Хендая сбил семью из трех человек: бабушку, дочку и внучку. „, — передает издание ‚К-Информ‘. К публикации также приложено видео, на котором На месте работали сотрудники полиции и скорой помощи. В югорском УМВД URA.RU подтвердили информацию о происшествии. Там также добавили, что все трое пострадавших в аварии были госпитализированы в больницу.  Ранее URA.RU сообщало, в Сургутском районе ХМАО 4 января на трассе столкнулись две иномарки. В результате ДТП погибло трое человек, среди которых был ребенок.  
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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