03 января 2025
02 января 2025

На трассе в ХМАО ребенок погиб в ДТП

© Служба новостей «URA.RU»
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Еще двое человек в ДТП получили травмы
Еще двое человек в ДТП получили травмы Фото:

В Сургутском районе ХМАО 4 января на трассе столкнулись две иномарки. По данным Госавтоинспекции округа, в результате ДТП погибло три человека, среди которых ребенок.

«В Сургутском районе полицейские устанавливают обстоятельства ДТП с летальным исходом. 4 декабря 2025 года около 14:30 на Южно-Восточном месторождении в Сургутском районе произошло столкновение двух транспортных средств — Hyundai и Toyota. В результате три человека погибли, в том числе ребенок», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Уточняется, что еще двое человек в результате столкновения получили травмы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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В Сургутском районе ХМАО 4 января на трассе столкнулись две иномарки. По данным Госавтоинспекции округа, в результате ДТП погибло три человека, среди которых ребенок. «В Сургутском районе полицейские устанавливают обстоятельства ДТП с летальным исходом. 4 декабря 2025 года около 14:30 на Южно-Восточном месторождении в Сургутском районе произошло столкновение двух транспортных средств — Hyundai и Toyota. В результате три человека погибли, в том числе ребенок», — сообщается в telegram-канале ведомства. Уточняется, что еще двое человек в результате столкновения получили травмы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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