На трассе в ХМАО ребенок погиб в ДТП

В Сургутском районе ХМАО 4 января на трассе столкнулись две иномарки. По данным Госавтоинспекции округа, в результате ДТП погибло три человека, среди которых ребенок.
«В Сургутском районе полицейские устанавливают обстоятельства ДТП с летальным исходом. 4 декабря 2025 года около 14:30 на Южно-Восточном месторождении в Сургутском районе произошло столкновение двух транспортных средств — Hyundai и Toyota. В результате три человека погибли, в том числе ребенок», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Уточняется, что еще двое человек в результате столкновения получили травмы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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