На Брянскую область напали свыше 10 беспилотников

Над Брянской областью силами ПВО сбиты 13 беспилотников. Об этом рассказал губернатор региона Александр Богомаз и подчеркнул, что дроны были самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет.
«Над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены тринадцать беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет», — написал Богомаз в своем telegram-канале. Он отметил, что экстренными и оперативными службами проводится работа.
Днем ранее ВСУ атаковали Ленинградскую область беспилотниками. По информации Минобороны РФ, в целом над страной было сбито 16 дронов.
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