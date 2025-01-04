04 января 2025

На Брянскую область напали свыше 10 беспилотников

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Беспилотники атаковали Брянскую область
Беспилотники атаковали Брянскую область Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Над Брянской областью силами ПВО сбиты 13 беспилотников. Об этом рассказал губернатор региона Александр Богомаз и подчеркнул, что дроны были самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет.

«Над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены тринадцать беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет», — написал Богомаз в своем telegram-канале. Он отметил, что экстренными и оперативными службами проводится работа.

Днем ранее ВСУ атаковали Ленинградскую область беспилотниками. По информации Минобороны РФ, в целом над страной было сбито 16 дронов.

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Над Брянской областью силами ПВО сбиты 13 беспилотников. Об этом рассказал губернатор региона Александр Богомаз и подчеркнул, что дроны были самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. «Над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены тринадцать беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет», — написал Богомаз в своем telegram-канале. Он отметил, что экстренными и оперативными службами проводится работа. Днем ранее ВСУ атаковали Ленинградскую область беспилотниками. По информации Минобороны РФ, в целом над страной было сбито 16 дронов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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