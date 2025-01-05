The Guardian: Украина начала подготовку к переговорам с Трампом о мире с РФ

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Киев готовится к визиту спецпосланника Трампа на Украину
Киев готовится к визиту спецпосланника Трампа на Украину Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина готовится к началу переговоров со спецпосланником избранного президента США Дональда Трампа — Китом Келлогом, ожидая, что его политика в отношении украинского конфликта может сыграть ключевую роль. В Киеве осознают необходимость изменения динамики урегулирования ситуации, но вряд ли сразу же пойдут на переговоры, сообщила газета The Guardian.

«Украина готовится к тому, что Трамп вступит в переговоры. Политика избранного президента США в отношении конфликта может оказаться решающей, но умиротворение обеих сторон будет сложной задачей», — сообщила британская газета, отмечая скорое прибытие спецпосланника Трампа Кита Келлога на Украину. Там же отметили, что в Киеве делают ставку на новоизбранного президента, апеллируя в своих высказываниях к тому, что у Трампа есть необходимые качества, чтобы быть переговорщиком.

В то время как обе стороны конфликта ожидают изменений в американской внешней политике, пока нет никаких признаков того, что Москва или Киев готовы к уступкам, которые были бы приемлемы для мирного завершения конфликта. При этом проблемы с мобилизацией и удержанием линии фронта только усугубляют ситуацию для Украины.

Дата прибытия в Киев спецпосланника Трампа Кита Келлога уже установлена. Подготовка к визиту американца ведется полным ходом, но конкретная дата пока не разглашается. По мнению агентства Reuters, Келлог посетит Киев и другие европейские столицы в январе 2025 года.

Как отметил Кит Келлог, при урегулировании ситуации на Украине США не допустит повторения Минских соглашений, которые «с треском провалились». Он подчеркнул, что Дональд Трамп стремится к достижению справедливого и долгосрочного мира между участниками конфликта.

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Украина готовится к началу переговоров со спецпосланником избранного президента США Дональда Трампа — Китом Келлогом, ожидая, что его политика в отношении украинского конфликта может сыграть ключевую роль. В Киеве осознают необходимость изменения динамики урегулирования ситуации, но вряд ли сразу же пойдут на переговоры, сообщила газета The Guardian. «Украина готовится к тому, что Трамп вступит в переговоры. Политика избранного президента США в отношении конфликта может оказаться решающей, но умиротворение обеих сторон будет сложной задачей», — сообщила британская газета, отмечая скорое прибытие спецпосланника Трампа Кита Келлога на Украину. Там же отметили, что в Киеве делают ставку на новоизбранного президента, апеллируя в своих высказываниях к тому, что у Трампа есть необходимые качества, чтобы быть переговорщиком. В то время как обе стороны конфликта ожидают изменений в американской внешней политике, пока нет никаких признаков того, что Москва или Киев готовы к уступкам, которые были бы приемлемы для мирного завершения конфликта. При этом проблемы с мобилизацией и удержанием линии фронта только усугубляют ситуацию для Украины. Дата прибытия в Киев спецпосланника Трампа Кита Келлога уже установлена. Подготовка к визиту американца ведется полным ходом, но конкретная дата пока не разглашается. По мнению агентства Reuters, Келлог посетит Киев и другие европейские столицы в январе 2025 года. Как отметил Кит Келлог, при урегулировании ситуации на Украине США не допустит повторения Минских соглашений, которые «с треском провалились». Он подчеркнул, что Дональд Трамп стремится к достижению справедливого и долгосрочного мира между участниками конфликта.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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