Киев сообщил о визите спецпосланника Трампа на Украину

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Спецпосланник Дональда Трампа приедет в Киев, чтобы решить украинский конфликт
Спецпосланник Дональда Трампа приедет в Киев, чтобы решить украинский конфликт Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Дата приезда в Киев спецпосланника новоизбранного президента США Дональда Трампа Кита Келлога уже установлена. Об этом сообщил официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий. Подготовка к приезду американского дипломата активно ведется.

«Будем рады его принимать, пообщаться с ним и донести свою точку зрения, донести информацию с украинской стороны, которую важно учитывать при разработке видения новой командой путей для достижения справедливого мира», — заявил Тихий. Его слова передает «РБК-Украина». Конкретная дата визита пока не разглашается из соображений безопасности.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Келлог посетит Киев и другие европейские столицы в январе 2025 года. Цель поездки — как можно быстрее урегулировать украинский конфликт. В Россию Келлог приезжать не собирается.

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Дата приезда в Киев спецпосланника новоизбранного президента США Дональда Трампа Кита Келлога уже установлена. Об этом сообщил официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий. Подготовка к приезду американского дипломата активно ведется. «Будем рады его принимать, пообщаться с ним и донести свою точку зрения, донести информацию с украинской стороны, которую важно учитывать при разработке видения новой командой путей для достижения справедливого мира», — заявил Тихий. Его слова передает «РБК-Украина». Конкретная дата визита пока не разглашается из соображений безопасности. Ранее агентство Reuters сообщило, что Келлог посетит Киев и другие европейские столицы в январе 2025 года. Цель поездки — как можно быстрее урегулировать украинский конфликт. В Россию Келлог приезжать не собирается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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