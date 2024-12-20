Киев сообщил о визите спецпосланника Трампа на Украину

Дата приезда в Киев спецпосланника новоизбранного президента США Дональда Трампа Кита Келлога уже установлена. Об этом сообщил официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий. Подготовка к приезду американского дипломата активно ведется.
«Будем рады его принимать, пообщаться с ним и донести свою точку зрения, донести информацию с украинской стороны, которую важно учитывать при разработке видения новой командой путей для достижения справедливого мира», — заявил Тихий. Его слова передает «РБК-Украина». Конкретная дата визита пока не разглашается из соображений безопасности.
Ранее агентство Reuters сообщило, что Келлог посетит Киев и другие европейские столицы в январе 2025 года. Цель поездки — как можно быстрее урегулировать украинский конфликт. В Россию Келлог приезжать не собирается.
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