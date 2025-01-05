В Китае признали вспышку опасного вируса, который смертельнее коронавируса

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В Китае произошла вспышка метапневмовируса человека
В Китае произошла вспышка метапневмовируса человека Фото:

В Китае зарегистрирована вспышка метапневмовируса (HMPV) человека, который является намного опаснее коронавируса (COVID-19). Об этом сообщило Управление по контролю и профилактике заболеваний страны. По результатам анализа респираторных проб, взятых в больницах с 23 по 29 декабря, у больных было установлено наличие не только гриппа и риновируса, но и метапневмовируса.

«Положительными возбудителями в респираторных пробах от гриппоподобных случаев в амбулаторных отделениях и отделениях неотложной помощи дозорных больниц являются в основном вирус гриппа, метапневмовирус человека и риновирус», — сообщили в Управлении по контролю и профилактике заболеваний Китая. Там же отметили, что пробы были взяты в больницах страны в период 23–29 декабря 2024 года.

Острые респираторные инфекции, включая метапневмовирус, активно распространяются внутри страны. Особенно высокий уровень заболеваемости наблюдается среди детей до 14 лет, преимущественно в северных провинциях Китая.

Ранее британское интернет-издание Independent сообщило о всплеске заболеваемости респираторными вирусами в Китае. Больницы в стране переполнены. К тому же этой зимой в стране резко возросло количество случаев заболевания метапневмовирусом, который особенно сильно распространен среди детей.

Метапневмовирус — род вирусов, который включает в себя два вида: птичий метапневмовирус и метапневмовирус человека. Отмечается, что HMPV у взрослых вызывает ОРВИ в легкой форме. Также у детей, пожилых и людей с иммунодефицитом заболевание может протекать в тяжелой форме. Основные симптомы этого вируса: кашель, насморк, одышка, лихорадка и головная боль. Уточняется, что он может привести к серьезным осложнениям, например, к пневмонии.

По данным тайваньского издания Money UDN, уровень смертности, вызванной метапневмовирусом, достигает 43%. На данный момент не существует противовирусных препаратов для лечения этого вируса.

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В Китае зарегистрирована вспышка метапневмовируса (HMPV) человека, который является намного опаснее коронавируса (COVID-19). Об этом сообщило Управление по контролю и профилактике заболеваний страны. По результатам анализа респираторных проб, взятых в больницах с 23 по 29 декабря, у больных было установлено наличие не только гриппа и риновируса, но и метапневмовируса. «Положительными возбудителями в респираторных пробах от гриппоподобных случаев в амбулаторных отделениях и отделениях неотложной помощи дозорных больниц являются в основном вирус гриппа, метапневмовирус человека и риновирус», — сообщили в Управлении по контролю и профилактике заболеваний Китая. Там же отметили, что пробы были взяты в больницах страны в период 23–29 декабря 2024 года. Острые респираторные инфекции, включая метапневмовирус, активно распространяются внутри страны. Особенно высокий уровень заболеваемости наблюдается среди детей до 14 лет, преимущественно в северных провинциях Китая. Ранее британское интернет-издание Independent сообщило о всплеске заболеваемости респираторными вирусами в Китае. Больницы в стране переполнены. К тому же этой зимой в стране резко возросло количество случаев заболевания метапневмовирусом, который особенно сильно распространен среди детей. Метапневмовирус — род вирусов, который включает в себя два вида: птичий метапневмовирус и метапневмовирус человека. Отмечается, что HMPV у взрослых вызывает ОРВИ в легкой форме. Также у детей, пожилых и людей с иммунодефицитом заболевание может протекать в тяжелой форме. Основные симптомы этого вируса: кашель, насморк, одышка, лихорадка и головная боль. Уточняется, что он может привести к серьезным осложнениям, например, к пневмонии. По данным тайваньского издания Money UDN, уровень смертности, вызванной метапневмовирусом, достигает 43%. На данный момент не существует противовирусных препаратов для лечения этого вируса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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