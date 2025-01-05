ТАСС: у экс-чиновника Минэка Храновского изъяли 500 млн рублей

У экс-директора департамента социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа Минэкономразвития (МЭР) Игоря Храновского изъяли имущество на сумму 500 млн рублей. Об этом рассказали в правоохранительных органах.
«Общая стоимость имущества, приобретенного Храновским на неподтвержденные доходы и в связи с этим обращенного в доход государства, оценивается примерно в 500 млн рублей», — передает сообщение правоохранителей ТАСС. Там добавили, что это имущество включает наличные деньги, элитные автомобили и недвижимость.
Также судом было обращено в доход государства два земельных участка и коттедж в Подмосковье, три нежилых помещения в Москве и семь автомобилей премиум-класса, а также наличные в размере 433 200 долларов, 53 630 евро и 3,7 млн рублей. Отмечается, что Игорь Храновский был задержан в марте 2024 года по обвинению в превышении должностных полномочий и причастности к незаконному отозванию лицензии на добычу минеральной воды и похищению природного газа.
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