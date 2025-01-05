В Росавиации сообщили о закрытии аэропорта Казани

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Экипажи и службы аэропорта в Казани принимают меры безопасности
Экипажи и службы аэропорта в Казани принимают меры безопасности Фото:

Аэропорт Казани временно приостановил свою работу для обеспечения безопасности воздушных перевозок. Об этом сообщили в Росавиации.

«Временные ограничения введены на работу аэропорта Казань», — говорится в сообщении официального telegram-канала ведомства. Там добавили, что в данный момент воздушная гавань не принимает и не отправляет авиарейсы. Экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропорта предпринимают необходимые меры для обеспечения безопасности.

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Аэропорт Казани временно приостановил свою работу для обеспечения безопасности воздушных перевозок. Об этом сообщили в Росавиации. «Временные ограничения введены на работу аэропорта Казань», — говорится в сообщении официального telegram-канала ведомства. Там добавили, что в данный момент воздушная гавань не принимает и не отправляет авиарейсы. Экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропорта предпринимают необходимые меры для обеспечения безопасности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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