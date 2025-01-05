В Росавиации сообщили о закрытии аэропорта Казани

Экипажи и службы аэропорта в Казани принимают меры безопасности
Аэропорт Казани временно приостановил свою работу для обеспечения безопасности воздушных перевозок. Об этом сообщили в Росавиации.
«Временные ограничения введены на работу аэропорта Казань», — говорится в сообщении официального telegram-канала ведомства. Там добавили, что в данный момент воздушная гавань не принимает и не отправляет авиарейсы. Экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропорта предпринимают необходимые меры для обеспечения безопасности.
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