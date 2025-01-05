Российская армия близка к полному контролю над территориями Донецкой и Луганской Народных Республик. Об этом пишет немецкий журнал Der Spiegel.
«Россияне все ближе к цели взять под фактический контроль ДНР и ЛНР», — говорится в материале. Там добавили, что российские войска обходят Красноармейск (Покровск) с юга и приближаются к административной границе Днепропетровской области, которая не испытывала наземных боев с начала СВО.
Украинский лидер Владимир Зеленский также признал продвижение российских сил. Обозреватель Bild Юлиан Репке добавляет, что российские войска находятся всего в семи километрах от Днепропетровской области и практически не встречают сопротивления, что может привести к переходу боевых действий на эту территорию в ближайшие недели.
ВС РФ почти полностью освободили ЛНР, остается установить контроль над пятью населенными пунктами. Об этом заявил 4 января подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
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