Spiegel: ВС РФ близки к взятию под контроль всей территории ДНР и ЛНР

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ВС РФ приблизились к Днепропетровской области, пишет Der Spiegel
ВС РФ приблизились к Днепропетровской области, пишет Der Spiegel Фото:
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Российская армия близка к полному контролю над территориями Донецкой и Луганской Народных Республик. Об этом пишет немецкий журнал Der Spiegel.

«Россияне все ближе к цели взять под фактический контроль ДНР и ЛНР», — говорится в материале. Там добавили, что российские войска обходят Красноармейск (Покровск) с юга и приближаются к административной границе Днепропетровской области, которая не испытывала наземных боев с начала СВО.

Украинский лидер Владимир Зеленский также признал продвижение российских сил. Обозреватель Bild Юлиан Репке добавляет, что российские войска находятся всего в семи километрах от Днепропетровской области и практически не встречают сопротивления, что может привести к переходу боевых действий на эту территорию в ближайшие недели.

ВС РФ почти полностью освободили ЛНР, остается установить контроль над пятью населенными пунктами. Об этом заявил 4 января подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

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Российская армия близка к полному контролю над территориями Донецкой и Луганской Народных Республик. Об этом пишет немецкий журнал Der Spiegel. «Россияне все ближе к цели взять под фактический контроль ДНР и ЛНР», — говорится в материале. Там добавили, что российские войска обходят Красноармейск (Покровск) с юга и приближаются к административной границе Днепропетровской области, которая не испытывала наземных боев с начала СВО. Украинский лидер Владимир Зеленский также признал продвижение российских сил. Обозреватель Bild Юлиан Репке добавляет, что российские войска находятся всего в семи километрах от Днепропетровской области и практически не встречают сопротивления, что может привести к переходу боевых действий на эту территорию в ближайшие недели. ВС РФ почти полностью освободили ЛНР, остается установить контроль над пятью населенными пунктами. Об этом заявил 4 января подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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