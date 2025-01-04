В Челябинске на два часа задержали вылет самолета в Казань

Рейс Челябинск-Казань 5 января задержали более чем на два часа из-за закрытия аэропорта в Татарстане. Информацию об этом сообщили в международном аэропорту «Курчатов».
«Перелет осуществляет компания Red Wings, рейс ИН 2257. Время по расписанию: 12:25. Расчетное время вылета — 14:30», — сообщается на онлайн-табло на сайте аэропорта. На данный момент посадка пассажиров завершена.
Аэропорт Казани ранее временно приостановил свою работу. В Росавиации отмечали, что экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропорта предпринимают необходимые меры для обеспечения безопасности.
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