04 января 2025
03 января 2025

В Челябинске на два часа задержали вылет самолета в Казань

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейс задержали в целях безопасности экипажа и пассажиров
Рейс задержали в целях безопасности экипажа и пассажиров Фото:

Рейс Челябинск-Казань 5 января задержали более чем на два часа из-за закрытия аэропорта в Татарстане. Информацию об этом сообщили в международном аэропорту «Курчатов».

«Перелет осуществляет компания Red Wings, рейс ИН 2257. Время по расписанию: 12:25. Расчетное время вылета — 14:30», — сообщается на онлайн-табло на сайте аэропорта. На данный момент посадка пассажиров завершена. 

Аэропорт Казани ранее временно приостановил свою работу. В Росавиации отмечали, что экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропорта предпринимают необходимые меры для обеспечения безопасности.

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Рейс Челябинск-Казань 5 января задержали более чем на два часа из-за закрытия аэропорта в Татарстане. Информацию об этом сообщили в международном аэропорту «Курчатов». «Перелет осуществляет компания Red Wings, рейс ИН 2257. Время по расписанию: 12:25. Расчетное время вылета — 14:30», — сообщается на онлайн-табло на сайте аэропорта. На данный момент посадка пассажиров завершена.  Аэропорт Казани ранее временно приостановил свою работу. В Росавиации отмечали, что экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропорта предпринимают необходимые меры для обеспечения безопасности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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