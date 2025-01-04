Еще один пермяк стал миллионером после покупки лотерейного билета

Житель Пермского края выиграл один миллион рублей в новогоднем тираже №119 лотереи «Мечталлион». Об этом сообщает «Новый Компаньен» со ссылкой на пресс-службу бренда всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России.
«В первый день 2025 года житель Пермского края стал миллионером, выиграв в новогоднем тираже флагманской лотереи „Мечталлион“ от бренда „Национальная лотерея“ один миллион рублей. Счастливчик приобрел лотерейный билет в магазине сети „Магнит“», — пишет издание. Всего было разыграно более миллиарда рублей. Житель ХМАО — Югры выиграл суперприз в размере 147 миллионов рублей.
Ранее стало известно, что трое жителей Прикамья выиграли по одному миллиону в «Новогоднем миллиарде» от «Русского лото». Победители пока не обратились за выигрышами.
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