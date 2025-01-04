04 января 2025

Еще один пермяк стал миллионером после покупки лотерейного билета

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Миллионерами стали более 40 участников из 25 регионов
Миллионерами стали более 40 участников из 25 регионов Фото:

Житель Пермского края выиграл один миллион рублей в новогоднем тираже №119 лотереи «Мечталлион». Об этом сообщает «Новый Компаньен» со ссылкой на пресс-службу бренда всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России.

«В первый день 2025 года житель Пермского края стал миллионером, выиграв в новогоднем тираже флагманской лотереи „Мечталлион“ от бренда „Национальная лотерея“ один миллион рублей. Счастливчик приобрел лотерейный билет в магазине сети „Магнит“», — пишет издание. Всего было разыграно более миллиарда рублей. Житель ХМАО — Югры выиграл суперприз в размере 147 миллионов рублей.

Ранее стало известно, что трое жителей Прикамья выиграли по одному миллиону в «Новогоднем миллиарде» от «Русского лото». Победители пока не обратились за выигрышами.

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Житель Пермского края выиграл один миллион рублей в новогоднем тираже №119 лотереи «Мечталлион». Об этом сообщает «Новый Компаньен» со ссылкой на пресс-службу бренда всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России. «В первый день 2025 года житель Пермского края стал миллионером, выиграв в новогоднем тираже флагманской лотереи „Мечталлион“ от бренда „Национальная лотерея“ один миллион рублей. Счастливчик приобрел лотерейный билет в магазине сети „Магнит“», — пишет издание. Всего было разыграно более миллиарда рублей. Житель ХМАО — Югры выиграл суперприз в размере 147 миллионов рублей. Ранее стало известно, что трое жителей Прикамья выиграли по одному миллиону в «Новогоднем миллиарде» от «Русского лото». Победители пока не обратились за выигрышами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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