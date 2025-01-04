04 января 2025

Свердловскую область накроет морозная метель

Уралгидрометцентр: в Свердловской области похолодает до -25 градусов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Скорость ветра в регионе достигнет девяти метров в секунду
Скорость ветра в регионе достигнет девяти метров в секунду Фото:

В Свердловской области начнутся морозы и пройдет метель, которая стихнет днем 6 января. К 9 января на севере региона температура понизится до -25 градусов, сообщили в Уралгидрометцентре.

«6 января. Облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег, метель, днем ослабление и прекращение осадков. Гололедица. Ветер западный 4-9 метров в секунду, порывы до 14 м/с . Температура ночью -6, -11 градусов, на севере до -16 градусов, днем -4, -9 градусов», — говорится в их telegram-канале.

На Среднем Урале 7-9 января будет облачно с прояснениями, местами небольшой снег, 8-9 числа осадки придутся на ночь. Сначала температура опустится до -10, -15 градусов и до -20 градусов на севере и поднимется днем до значений от -8 до -13 градусов. На следующий день погода станет еще холоднее, так как ночью в северной части будет до -23 градусов, в остальной части области от -13, -18 градусов, днем же ожидается от -4, -9 градусов, севернее прогнозируется -14, -19 градусов.

Самым холодным днем станет 9 января, когда на севере Свердловской области ожидается от -20 до -25 градусов в ночное время. В остальной части региона предвидятся ночные температуры, как 7 января. В дневное время градус поднимется до -2, -7.

Ранее свердловская Госавтоинспекция предупредила о сильном снегопаде. По их прогнозам, дороги заметет снегом. Также в ГАИ рассказали, что 5 января в разных частях региона сильные перепады температур.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Свердловской области начнутся морозы и пройдет метель, которая стихнет днем 6 января. К 9 января на севере региона температура понизится до -25 градусов, сообщили в Уралгидрометцентре. «6 января. Облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег, метель, днем ослабление и прекращение осадков. Гололедица. Ветер западный 4-9 метров в секунду, порывы до 14 м/с . Температура ночью -6, -11 градусов, на севере до -16 градусов, днем -4, -9 градусов», — говорится в их telegram-канале. На Среднем Урале 7-9 января будет облачно с прояснениями, местами небольшой снег, 8-9 числа осадки придутся на ночь. Сначала температура опустится до -10, -15 градусов и до -20 градусов на севере и поднимется днем до значений от -8 до -13 градусов. На следующий день погода станет еще холоднее, так как ночью в северной части будет до -23 градусов, в остальной части области от -13, -18 градусов, днем же ожидается от -4, -9 градусов, севернее прогнозируется -14, -19 градусов. Самым холодным днем станет 9 января, когда на севере Свердловской области ожидается от -20 до -25 градусов в ночное время. В остальной части региона предвидятся ночные температуры, как 7 января. В дневное время градус поднимется до -2, -7. Ранее свердловская Госавтоинспекция предупредила о сильном снегопаде. По их прогнозам, дороги заметет снегом. Также в ГАИ рассказали, что 5 января в разных частях региона сильные перепады температур.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...