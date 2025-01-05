Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области может быть лишь отвлекающим маневром для российской армии. Об этом сообщил военкор Александр Коц. По его мнению, основной удар будет нанесен в другой месте.
«Страсть, с которой нас стараются убедить в наступлении на этом участке (в Курской области), намекает на то, что основной удар будет где-то в другом месте», — заявил Коц в своем telegram-канале. Он предположил, что ВСУ могут нанести основной удар из Шосткинского района Сумской области в сторону Рыльского и Хомутовского районов, а оттуда в сторону Брянской области. Коц также выразил уверенность, что российские войска успешно отразят атаки.
Украинская армия приняла попытку контрнаступления в Курской области. Ожесточенные бои сейчас идут в районе Большого Солдатского и хутора Бердин. По словам политолога Сергея Макрова, наступление ВСУ может быть связано с возможными политическими или стратегическими планами. Другие эксперты полагают, что основной удар будет направлен на Брянскую или Белгородскую области, либо на Запорожье.
По данным Минобороны РФ, российским военным удалось отразить две атаки ВСУ, а также ликвидировать 350 бойцов. Там добавили, что ВС РФ также уничтожили танк противника.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.