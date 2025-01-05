«Перемещения хаотичные, непредсказуемые»: тюменцы пожаловались на большое количество авто из ЯНАО и ХМАО

Тюмень заполонили автомобили из ЯНАО и ХМАО
© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменцы пожаловались на стиль езды водителей из ХМАО и ЯНАО
Тюменцы пожаловались на стиль езды водителей из ХМАО и ЯНАО Фото:

Тюменцы пожаловались на огромное количество автомобилей из ХМАО и ЯНАО. По их словам, водители из других регионов «странно водят» и создают аварийные ситуации.

«В связи с каникулами, на дорогах много северян на автомобилях. Перемещения хаотичные, непредсказуемые! Пару раз уже успел увернуться. Будьте осторожны, берегите себя и ваши автомобили!» — пишет один из тюменцев в группе «ЧС Тюмень» VK. «Видишь 86 или 89 регион, снизь скорость и будь внимателен», — подтверждает его слова другая горожанка.

В Тюменской области за первые четыре дня 2025 года зафиксировано в четыре раза больше смертей при ДТП, чем годом ранее. Всего с начала года в авариях на тюменских дорогах погибли девять человек.

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Тюменцы пожаловались на огромное количество автомобилей из ХМАО и ЯНАО. По их словам, водители из других регионов «странно водят» и создают аварийные ситуации. «В связи с каникулами, на дорогах много северян на автомобилях. Перемещения хаотичные, непредсказуемые! Пару раз уже успел увернуться. Будьте осторожны, берегите себя и ваши автомобили!» — пишет один из тюменцев в группе «ЧС Тюмень» VK. «Видишь 86 или 89 регион, снизь скорость и будь внимателен», — подтверждает его слова другая горожанка. В Тюменской области за первые четыре дня 2025 года зафиксировано в четыре раза больше смертей при ДТП, чем годом ранее. Всего с начала года в авариях на тюменских дорогах погибли девять человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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