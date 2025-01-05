Тюменцы пожаловались на огромное количество автомобилей из ХМАО и ЯНАО. По их словам, водители из других регионов «странно водят» и создают аварийные ситуации.
«В связи с каникулами, на дорогах много северян на автомобилях. Перемещения хаотичные, непредсказуемые! Пару раз уже успел увернуться. Будьте осторожны, берегите себя и ваши автомобили!» — пишет один из тюменцев в группе «ЧС Тюмень» VK. «Видишь 86 или 89 регион, снизь скорость и будь внимателен», — подтверждает его слова другая горожанка.
В Тюменской области за первые четыре дня 2025 года зафиксировано в четыре раза больше смертей при ДТП, чем годом ранее. Всего с начала года в авариях на тюменских дорогах погибли девять человек.
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