Военные аналитики отмечают, что ВСУ в настоящий момент испытывают проблемы на покровском направлении, которое сейчас считается одним из ключевых в зоне СВО. Проблемы украинских военных в том, что их бригады разваливаются прямо на глазах. Об этом пишет Forbes.
«Если бригаде повезет ВСУ, она также может получить часть рот и батальонов из распадающейся 155-й механизированной украинской бригады, которая имеет на вооружении более тяжелые танки Leopard 2A4. 155-я механизированная бригада начала прибывать в Покровск в конце прошлого месяца. Но она уже развалилась на фоне краха ее руководства и массового дезертирства рядовых войск», — отмечают авторы материала. До этого журналисты акцентировали внимание на том, что сам Покровск и направление вокруг него сейчас являются наиболее приоритетными как для России, так и для Украины.
Корреспонденты отмечают, что сейчас Киев пытается направлять собственные подразделения в сторону Покровска. Однако среди солдат по большей части либо неопытные бойцы, либо уставшие ветераны. Сейчас страны Запада пытаются усилить военных, поставляя собственное вооружение, но есть большая вероятность, что Киев может потерять их в сражениях с ВС РФ, уточняют журналисты.
Forbes также акцентировал внимание на значимости покровского направления в зоне СВО на сегодняшний день. Аналитики предполагают, что прорыв ВС РФ на этой территории может стать решающим в военном конфликте в целом. Сейчас также ВСУ пытаются контратаковать и в Курской области, передает «Национальная служба новостей». Украинские командиры при этом не отрицают дыры в собственной обороне, сообщает 360.Ru.
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