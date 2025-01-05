Вассерман назвал дату возрождения СССР

Возрождение Советского Союза может произойти уже в этом году. Такое мнение выразил депутат Госдумы Анатолий Вассерман.
«Возрождение СССР может произойти уже в наступившем году», — заявил Вассерман в беседе с MK.RU. По его словам, империи, включая континентальные, рано или поздно восстанавливаются после распада. Он заявил, что Россия является классическим примером такой империи, которая не раз разваливалась и затем восстанавливалась в еще большем масштабе. Он считает, что возрождение СССР возможно уже в 2025 году, хотя точные сроки неизвестны.
В марте прошлого года зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что возродить СССР в прежнем виде невозможно. Однако бывший лидер ЛПДР Владимир Жириновский наоборот считал, что в 2025 году произойдет объединение русского мира в границах бывшего Советского союза, куда будут входить все члены Таможенного Союза: Россия, Казахстан, Белоруссия, Армения и Киргизия.
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