Вассерман назвал дату возрождения СССР

Вассерман: возрождение СССР неизбежно и может произойти уже в 2025 году
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Вассерман считает, что любые континентальные империи рано или поздно восстанавливаются
Вассерман считает, что любые континентальные империи рано или поздно восстанавливаются Фото:

Возрождение Советского Союза может произойти уже в этом году. Такое мнение выразил депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

«Возрождение СССР может произойти уже в наступившем году», — заявил Вассерман в беседе с  MK.RU. По его словам, империи, включая континентальные, рано или поздно восстанавливаются после распада. Он заявил, что Россия является классическим примером такой империи, которая не раз разваливалась и затем восстанавливалась в еще большем масштабе. Он считает, что возрождение СССР возможно уже в 2025 году, хотя точные сроки неизвестны.

В марте прошлого года зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что возродить СССР в прежнем виде невозможно. Однако бывший лидер ЛПДР Владимир Жириновский наоборот считал, что в 2025 году произойдет объединение русского мира в границах бывшего Советского союза, куда будут входить все члены Таможенного Союза: Россия, Казахстан, Белоруссия, Армения и Киргизия.

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Возрождение Советского Союза может произойти уже в этом году. Такое мнение выразил депутат Госдумы Анатолий Вассерман. «Возрождение СССР может произойти уже в наступившем году», — заявил Вассерман в беседе с  MK.RU. По его словам, империи, включая континентальные, рано или поздно восстанавливаются после распада. Он заявил, что Россия является классическим примером такой империи, которая не раз разваливалась и затем восстанавливалась в еще большем масштабе. Он считает, что возрождение СССР возможно уже в 2025 году, хотя точные сроки неизвестны. В марте прошлого года зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что возродить СССР в прежнем виде невозможно. Однако бывший лидер ЛПДР Владимир Жириновский наоборот считал, что в 2025 году произойдет объединение русского мира в границах бывшего Советского союза, куда будут входить все члены Таможенного Союза: Россия, Казахстан, Белоруссия, Армения и Киргизия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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