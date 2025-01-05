Эксперт по финансам рассказала, во что вложиться в 2025 году

Инвестор Кузнецова: в 2025 году стоит вложиться в фондовый рынок и недвижимость
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По словам эксперта, не стоит ожидать быстрых доходов от фондового рынка
По словам эксперта, не стоит ожидать быстрых доходов от фондового рынка Фото:

В 2025 году стоит инвестировать в фондовый рынок, недвижимость, а также краудлендинговые платформы. Об этом рассказала инвестор, эксперт по финансам и основательница компании Frontiers Мария Кузнецова.

«Сюда [в фондовый рынок] сейчас можно заходить с долгосрочными стратегиями. Не рассчитывать на быстрые спекулятивные заработки, а инвестировать сразу на много лет. Например, можно рассмотреть акции государственных дивидендных компаний. У них есть перспективы для долгосрочного роста», — сообщила Кузнецова. Ее слова передает радио Spurnik.

Инвестор также выделила рынок недвижимости. По ее словам, из-за высоких цен на квартиры, наилучшем решением станут объекты для туристов, частные дома и складские помещения.

Среди прочего стоит рассмотреть выбор краудлендинговых интернет-платформ, которые позволяют инвестировать деньги в компании от частных лиц. «Частные инвестиции во многом более привлекательны для бизнеса, чем банковские кредиты», — закончила Кузнецова.

Ране генеральный директор агентства недвижимости ЦДН (Центральный департамент недвижимости) Анатолий Пысин заявил, что в 2025 году спрос на вторичное жилье не снизится. По его словам, спрос перейдет с рынка новостроек. Об этом писал телеканал RT.

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В 2025 году стоит инвестировать в фондовый рынок, недвижимость, а также краудлендинговые платформы. Об этом рассказала инвестор, эксперт по финансам и основательница компании Frontiers Мария Кузнецова. «Сюда [в фондовый рынок] сейчас можно заходить с долгосрочными стратегиями. Не рассчитывать на быстрые спекулятивные заработки, а инвестировать сразу на много лет. Например, можно рассмотреть акции государственных дивидендных компаний. У них есть перспективы для долгосрочного роста», — сообщила Кузнецова. Ее слова передает радио Spurnik. Инвестор также выделила рынок недвижимости. По ее словам, из-за высоких цен на квартиры, наилучшем решением станут объекты для туристов, частные дома и складские помещения. Среди прочего стоит рассмотреть выбор краудлендинговых интернет-платформ, которые позволяют инвестировать деньги в компании от частных лиц. «Частные инвестиции во многом более привлекательны для бизнеса, чем банковские кредиты», — закончила Кузнецова. Ране генеральный директор агентства недвижимости ЦДН (Центральный департамент недвижимости) Анатолий Пысин заявил, что в 2025 году спрос на вторичное жилье не снизится. По его словам, спрос перейдет с рынка новостроек. Об этом писал телеканал RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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