Эксперт по финансам рассказала, во что вложиться в 2025 году

В 2025 году стоит инвестировать в фондовый рынок, недвижимость, а также краудлендинговые платформы. Об этом рассказала инвестор, эксперт по финансам и основательница компании Frontiers Мария Кузнецова.
«Сюда [в фондовый рынок] сейчас можно заходить с долгосрочными стратегиями. Не рассчитывать на быстрые спекулятивные заработки, а инвестировать сразу на много лет. Например, можно рассмотреть акции государственных дивидендных компаний. У них есть перспективы для долгосрочного роста», — сообщила Кузнецова. Ее слова передает радио Spurnik.
Инвестор также выделила рынок недвижимости. По ее словам, из-за высоких цен на квартиры, наилучшем решением станут объекты для туристов, частные дома и складские помещения.
Среди прочего стоит рассмотреть выбор краудлендинговых интернет-платформ, которые позволяют инвестировать деньги в компании от частных лиц. «Частные инвестиции во многом более привлекательны для бизнеса, чем банковские кредиты», — закончила Кузнецова.
Ране генеральный директор агентства недвижимости ЦДН (Центральный департамент недвижимости) Анатолий Пысин заявил, что в 2025 году спрос на вторичное жилье не снизится. По его словам, спрос перейдет с рынка новостроек. Об этом писал телеканал RT.
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