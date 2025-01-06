Что будет с ценами на недвижимость в 2025 году

Рынок недвижимости в России за 2024 год претерпел множество изменений из-за повышения ключевой ставки, инфляционных рисков и изменениях в программах льготных ипотек. Так, например, в сравнении с 2023 годом средняя стоимость за квадратный метр на вторичном рынке выросла на 2,2%, а на первичном — на 5,8%. О том, каких изменений на рынке ждать в 2025 году, чем они будут вызваны, и за счет чего купить жилье можно будет выгоднее — в материале URA.RU.
Как изменятся цены на недвижимость в 2025 году
Опрошенные URA.RU эксперты сошлись во мнении, что резких изменений цен на недвижимость, что на первичном, что на вторичном рынке ждать не стоит. «Принципиально мы каких-то резких скачков цен не ожидаем ни на первичном, ни на вторичном рынке», — рассказал URA.RU руководитель пресс-службы федеральной компании «Этажи» Иван Камельских. При этом часть экспертов считает, что в течение 2025 года цены на недвижимость незначительно увеличатся либо останутся на том же уровне, а кто-то, напротив , допускает их снижение и отмечает, что предпосылки для этого уже есть.
Ждать ли увеличения цен
Так, мнению Камельских, на первичном рынке недвижимости возможны два варианта развития событий. «Пессимистичный прогноз — возможно, рост цен будет, но не больше, чем на уровень инфляции», — поделился Камельских, отметив, что серьезное повышение цен исключено, так как оно приведет к стагнации рынка недвижимости. «Оптимистичный прогноз — цены останутся на том уровне, на котором они есть сейчас. Потому что для снижения цен на недвижимость у застройщиков не так уж и много механизмов», — добавил руководитель пресс-службы компании «Этажи». В девелоперской компании «Брусника» URA.RU также призвали не ждать снижения стоимости квадратного метра и на первичном, и на вторичном рынке недвижимости. «На цену влияют условия проектного финансирования, рост стоимости стройматериалов и строительно-монтажных работ... Кроме того, со следующего года девелоперы начнут платить НДС, и это повысит себестоимость квадрата», — отметили представители застройщика.
Есть ли предпосылки для снижения цен
Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, в свою очередь, считает, что цены на недвижимость расти точно не будут. «Расти цены не будут однозначно. Возможно уменьшение, но не обвальное. Это связано с тем, что достаточно большой объем жилья уже продали — где-то 60%. Ну и на остальное тоже есть претенденты не за счет кредитных ресурсов, а за счет собственных средств, накоплений. Поэтому ожидаю все-таки, что цены пойдут вниз процентов на 10-15, может быть», — рассказал глава комитета Госдумы в разговоре с корреспондентом URA.RU.
Эту точку зрения поддержал и эксперт рынка недвижимости Алексей Силантьев. По его словам, все предпосылки для снижения цен на недвижимость есть. «У покупателей проблемы с деньгами, у застройщиков проблемы с деньгами, у государства также явно нет лишних денег и желания поддерживать рынок или застройщиков — все это прекрасно понимают», — пояснил Силантьев, отметив, что уже сейчас заметно некоторое снижение цен по факту реальных сделок. Эксперт считает, что ощутимого изменения цен россиянам следует ждать к осени 2025 года.
Как купить недвижимость в 2025 году выгоднее: возможности и риски
По мнению Аксакова, купить недвижимость выгоднее россияне смогут в январе-феврале 2025 года. «Я думаю, что январь-февраль будут периоды такого падения спроса, так что можно будет найти жилье подешевле, чем сейчас», — рассказал председатель комитета Госдумы. Падение спроса на недвижимость в начале года будет вызвано тем, что рынку необходимо будет адаптироваться под новый ипотечный стандарт, действующий с 1 января, пояснил Камельских. Согласно нововведению, банки не смогут получать вознаграждение от застройщиков за снижение ставку по ипотеке в том случае, если это ведет к подорожанию квартиры. «Скорее всего, в январе и банки, и застройщики будут более осторожно согласовывать различного рода ипотеки, в том числе и льготные. Потому что там есть определенные ограничения, которые, я так понимаю, банкам и застройщикам надо будет просто „прощупать“, так сказать. Им нужно время, чтобы увидеть реакцию Центробанка на применение тех или иных инструментов по стимулированию спроса», — пояснил эксперт.
Аксаков также отметил, что в условиях, когда кредиты на недвижимость фактически являются запретительными, купить жилье выгоднее можно либо за счет собственных накоплений, либо в рассрочку с первоначальным взносом.
Альтернативный вариант – семейная ипотека. «Рожать детей, нужно рожать детей. Главный совет – становиться претендентом на семейную ипотеку», — добавил он.
По словам Камельских, покупка недвижимости по семейной ипотеке на первичном рынке сегодня — «главный тренд», учитывая, что крупные банки накануне стали снижать требования к минимальным первоначальным взносам. «Это большой плюс для первичного рынка, поскольку сумма первоначального взноса росла до 50,1 % от общей стоимости недвижимости. Сейчас она опустилась фактически до тех условий семейной ипотеки, которые были на этапе запуска программы. То есть до 20,1% от стоимости объекта», — пояснил эксперт.
Покупать недвижимость в 2025 году с целью заработать на ней — рискованно, добавил Силантьев. «Самый главный совет тем, кто хочет купить жилье в 2025 году простой, но выстраданный — не играть с жильем в бизнес, то есть не пытаться купить жилье ради „выгодно вложить деньги“. Как показал опыт рынка недвижимости — если вы и заработаете, то чисто случайно», — пояснил он.
Эксперт также призвал россиян не дожидаться выгодного момента для приобретения жилья.
«Никогда не смотрите на рост или снижение цен. Нужна квартира, есть деньги, нашли интересный, полностью устраивающий вас и вашу семью вариант – берите. Когда станет дешевле, если станет, то этого варианта не будет и не появится», — пояснил эксперт.
При таком подходе и при грамотной оценке своих возможностей и рисков, добавил Камельских, можно выбрать и купить недвижимость без спешки и поторговаться. «Проигрывают по большей части всегда те, кто стараются дождаться какого-то удобного момента. Когда у таких людей появляется острая потребность в покупке жилья, они часто выбирают уже из того, что осталось», — отметил он.
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