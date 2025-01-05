ВСУ предприняли третью попытку штурма в Курской области

Украинские военные предприняли уже третью по счету попытку провести контрнаступление в Курской области за день. Об этом пишут сразу несколько источников. Среди них экс-депутат Рады Олег Царев, группировка войск «Ахмат», а также военкоры.
«Самым активным участком к вечеру 5 января остается хутор Бердин [в Курской области]. Несмотря на урон в живой силе и технике, ВСУ начали третью волну штурма. По данным с мест, она также оказалась безуспешной», — написал Царев в своем telegram-канале.
Незадолго до этого чеченские военные из группировки «Аид», которая относится к спецназу «Ахмат», писали, что полностью ликвидировали вторую колонну военной техники ВСУ. Однако на подходе уже была третья. Уже спустя полтора часа бойцы чеченского батальона отметили, что отразили наступление Украины и сейчас занимаются окончательной зачисткой территории от противника.
Военкор Юрий Котенок также прокомментировал обстановку на курском направлении. По его словам, ВС РФ сожгли более десяти единиц вражеской техники, мешая ВСУ закрепиться в хуторе Бердин, в сторону которого и двигались украинские солдаты.
ВСУ примерно с девяти утра (по Мск) пытаются прорваться в сторону хутора Бердин. В Минобороны отмечали, что для этого Украина использовала бронированную технику, включая танки, сообщает 360.Ru. ВС РФ успешно их уничтожили. С начала вторжения в Курскую область летом 2024 года Киев потерял более 49 тысяч человек, передает RT.
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