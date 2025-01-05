Минобороны раскрыло детали отражения новой атаки ВСУ в Курской области

Минобороны: ВС РФ отразили контратаку ВСУ в Курской области
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ВСУ задействовали военную технику в попытке провести контратаку в Курской области
ВСУ задействовали военную технику в попытке провести контратаку в Курской области Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Украинские военные утром 5 января попытались провести контратаку в Курской области. Однако затея не увенчалась успехом, было потеряно до 340 бойцов ВСУ, а также уничтожена техника, включая танки. URA.RU сообщает, что происходит в регионе, ссылаясь на данные Минобороны РФ.

Украинские танки и десяток БМП не помогли

В военном российском ведомстве отметили, что свою контратаку ВСУ начали ближе к 09:00 по Москве. К этому времени украинские подразделения выдвинулись в направлении хутора Бердин, причем они задействовали военную технику. В частности, были привлечены два танка и 12 бронированных машин пехоты. Для уничтожения техники ВС РФ задействовали артиллерию. В итоге были уничтожены все танки, а также семь БМП, подчеркнули в Минобороны РФ.

Киев запустил три ракеты по Курской области

В своей попытке прорваться вглубь Курской области Киев также задействовал ракеты. Три снаряда ВСУ были уничтожены при попытке ударить по приграничному району российского региона. Об этом сообщили в территориальном оперштабе и Минобороны. 

Потери ВСУ за сутки

При этом в ведомстве также дали общую сбойку из которой стало известно, что на курском направлении в целом за сутки были уничтожены четыре вражеских танка, три боевые машины пехоты, четыре бронетранспортера, 12 боевых бронированных машин, машина разграждения, 20 автомобилей и пять минометов. Всего за стуки в Курской области ВСУ потеряли до 340 человек. В Минобороны также напомнили, что с начала украинского вторжения в российский регион Киев потерял свыше 49 010 военнослужащих. ВСУ начали прорываться в Курскую область еще с 6 августа 2024 года. 

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Украинские военные утром 5 января попытались провести контратаку в Курской области. Однако затея не увенчалась успехом, было потеряно до 340 бойцов ВСУ, а также уничтожена техника, включая танки. URA.RU сообщает, что происходит в регионе, ссылаясь на данные Минобороны РФ. Украинские танки и десяток БМП не помогли В военном российском ведомстве отметили, что свою контратаку ВСУ начали ближе к 09:00 по Москве. К этому времени украинские подразделения выдвинулись  в направлении хутора Бердин, причем они задействовали военную технику. В частности, были привлечены два танка и 12 бронированных машин пехоты. Для уничтожения техники ВС РФ задействовали артиллерию. В итоге были уничтожены все танки, а также семь БМП, подчеркнули в Минобороны РФ. Киев запустил три ракеты по Курской области В своей попытке прорваться вглубь Курской области Киев также задействовал ракеты. Три снаряда ВСУ были уничтожены при попытке ударить по приграничному району российского региона. Об этом сообщили в территориальном оперштабе и Минобороны.  Потери ВСУ за сутки При этом в ведомстве также дали общую сбойку из которой стало известно, что на курском направлении в целом за сутки были уничтожены четыре вражеских танка, три боевые машины пехоты, четыре бронетранспортера, 12 боевых бронированных машин, машина разграждения, 20 автомобилей и пять минометов. Всего за стуки в Курской области ВСУ потеряли до 340 человек. В Минобороны также напомнили, что с начала украинского вторжения в российский регион Киев потерял свыше 49 010 военнослужащих. ВСУ начали прорываться в Курскую область еще с 6 августа 2024 года. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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