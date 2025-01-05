Украинские военные утром 5 января попытались провести контратаку в Курской области. Однако затея не увенчалась успехом, было потеряно до 340 бойцов ВСУ, а также уничтожена техника, включая танки. URA.RU сообщает, что происходит в регионе, ссылаясь на данные Минобороны РФ.
Украинские танки и десяток БМП не помогли
В военном российском ведомстве отметили, что свою контратаку ВСУ начали ближе к 09:00 по Москве. К этому времени украинские подразделения выдвинулись в направлении хутора Бердин, причем они задействовали военную технику. В частности, были привлечены два танка и 12 бронированных машин пехоты. Для уничтожения техники ВС РФ задействовали артиллерию. В итоге были уничтожены все танки, а также семь БМП, подчеркнули в Минобороны РФ.
Киев запустил три ракеты по Курской области
В своей попытке прорваться вглубь Курской области Киев также задействовал ракеты. Три снаряда ВСУ были уничтожены при попытке ударить по приграничному району российского региона. Об этом сообщили в территориальном оперштабе и Минобороны.
Потери ВСУ за сутки
При этом в ведомстве также дали общую сбойку из которой стало известно, что на курском направлении в целом за сутки были уничтожены четыре вражеских танка, три боевые машины пехоты, четыре бронетранспортера, 12 боевых бронированных машин, машина разграждения, 20 автомобилей и пять минометов. Всего за стуки в Курской области ВСУ потеряли до 340 человек. В Минобороны также напомнили, что с начала украинского вторжения в российский регион Киев потерял свыше 49 010 военнослужащих. ВСУ начали прорываться в Курскую область еще с 6 августа 2024 года.
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