Глава ВЦИОМ предложил платить налоги, как в США

Глава ВЦИОМ Валерий Федоров предложил ввести в России подобную в США налоговую систему для укрепления семейных ценностей. По его словам, в Америке супругам выгодно вступать в официальный брак из-за повышенного налогового вычета.
«Укрепить семью очень просто — нужно изменить налоговую систему. В Америке супруги налоги считают вместе, семейно, и получают большие вычеты. Там выгодно жить в официальном браке. У нас же каждый платят за себя», — заявил Федоров в беседе с «Комсомольской правдой».
Ранее в целях продвижения семейных ценностей и повышения уровня рождаемости президент РФ Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о создании телепередач о многодетных семьях. До этого известная телеведущая Юлия Барановская предложила создать федеральный канал «Семья», передает «Национальная служба новостей».
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