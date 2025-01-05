Глава ВЦИОМ предложил платить налоги, как в США

Глава ВЦИОМ Федоров предложил изменить налоговую систему для укрепления семьи
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Федоров предложил ввести налоговый вычет для тех, кто состоит в браке
Федоров предложил ввести налоговый вычет для тех, кто состоит в браке Фото:

Глава ВЦИОМ Валерий Федоров предложил ввести в России подобную в США налоговую систему для укрепления семейных ценностей. По его словам, в Америке супругам выгодно вступать в официальный брак из-за повышенного налогового вычета. 

«Укрепить семью очень просто — нужно изменить налоговую систему. В Америке супруги налоги считают вместе, семейно, и получают большие вычеты. Там выгодно жить в официальном браке. У нас же каждый платят за себя», — заявил Федоров в беседе с «Комсомольской правдой». 

Ранее в целях продвижения семейных ценностей и повышения уровня рождаемости президент РФ Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о создании телепередач о многодетных семьях. До этого известная телеведущая Юлия Барановская предложила создать федеральный канал «Семья», передает «Национальная служба новостей». 

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Глава ВЦИОМ Валерий Федоров предложил ввести в России подобную в США налоговую систему для укрепления семейных ценностей. По его словам, в Америке супругам выгодно вступать в официальный брак из-за повышенного налогового вычета.  «Укрепить семью очень просто — нужно изменить налоговую систему. В Америке супруги налоги считают вместе, семейно, и получают большие вычеты. Там выгодно жить в официальном браке. У нас же каждый платят за себя», — заявил Федоров в беседе с «Комсомольской правдой».  Ранее в целях продвижения семейных ценностей и повышения уровня рождаемости президент РФ Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о создании телепередач о многодетных семьях. До этого известная телеведущая Юлия Барановская предложила создать федеральный канал «Семья», передает «Национальная служба новостей». 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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