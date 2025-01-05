В Москве простятся с актером из сериалов «След» и «Солдаты»

В Москве пройдут похороны артиста Сергея Косача. Клипмейкер и актер из сериалов «Солдаты», «Адвокат» и «След» умер 3 января. Ему было 59 лет. По словам близких, здоровье у актера было на высоком уровне, однако причина гибели остается неизвестной. Подробнее о том, где состоится прощание и чем запомнился Косач — в материале URA.RU.
Где пройдут прощание и похороны
Косача похоронят на кладбище Лайково в городе Одинцово 8 января. Об этом сообщила актриса и бывшая супруга Татьяна Брындина.
«Прощание будет проходить 8 января в 11 часов по адресу: город Москва, улица Рябиновая, 24. Это территория Троекуровского кладбища», — рассказала она. Ее слова приводит издание «Аргументы и Факты».
Профессиональная деятельность
Косач принял участие в 15 фильмах и сериалах, однако особую известность он приобрел как клипмейкер. Он сотрудничал с музыкальными группами «Кар-мэн» и «Технология», а также снимал видеоклипы для Маши Распутиной, Алены Апиной и Игоря Саруханова. В 1991 году Косач был награжден премией «Овация» за лучший музыкальный клип «Бухгалтер» группы «Комбинация».
В качестве актера Косач сыграл в нескольких известных сериалах, включая «Закон и порядок», «Кодекс чести», «Солдаты», «Адвокат» и «След». В 2005 году он также режиссировал фильм под названием «Убить Бэллу».
Через три года после съемок Косач выпустил книгу под названием «Кино, попса и казино». Там актер с использованием вымышленных персонажей представил читателям мир звезд 90-х годов.
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