В «Автостате» предрекли подорожание автомобилей на треть при одном условии

В агентстве «Автостат» предупредили о возможном подорожании автомобилей на треть в зависимости от курса рубля. По словам генерального директора Сергея Целикова, стоимость машин в 2025 году может увеличиться на 10-30%, если валютный курс достигнет определенных отметок. На треть цены возрастут, если курс доллара составит 120 рублей.
«Цены будут расти. Думаю, что подорожание составит 10%. Все зависит от курса рубля, поскольку автомобиль имеет очень большую валютную составляющую. Поэтому если курс будет в районе 100 рублей, то рост цен составит 10%. Если же окажется на уровне 120 рублей, то подорожание будет уже на 30%», — подчеркнул Целиков в разговоре с «Газетой.ру».
Эксперт также предупредил, что не следует ожидать снижения цен на автомобили или значительных скидок в ближайшее время. По его словам, автодилеры могут сократить объемы поставок автомобилей из-за снижения продаж, что также негативно повлияет на цены.
URA.RU в своем обзорном материале по ценообразованию в России также отмечало, что стоимость авто может вырасти до 30% в 2025 году. В прошлом году же россияне, наоборот, покупали автомобили чаще, по сравнению с 2023 годом. Тогда отмечался рост продаж новых моделей из салонов на 39%. Такие данные предоставляли в Минпромторге.
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