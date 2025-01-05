В «Автостате» предрекли подорожание автомобилей на треть при одном условии

«Автостат»: цены на авто возрастут на треть при курсе доллара в 120 рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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В 2025 году цены на авто в РФ вырастут, предупредили в «Автостата»
В 2025 году цены на авто в РФ вырастут, предупредили в «Автостата» Фото:

В агентстве «Автостат» предупредили о возможном подорожании автомобилей на треть в зависимости от курса рубля. По словам генерального директора Сергея Целикова, стоимость машин в 2025 году может увеличиться на 10-30%, если валютный курс достигнет определенных отметок. На треть цены возрастут, если курс доллара составит 120 рублей. 

«Цены будут расти. Думаю, что подорожание составит 10%. Все зависит от курса рубля, поскольку автомобиль имеет очень большую валютную составляющую. Поэтому если курс будет в районе 100 рублей, то рост цен составит 10%. Если же окажется на уровне 120 рублей, то подорожание будет уже на 30%», — подчеркнул Целиков в разговоре с «Газетой.ру».

Эксперт также предупредил, что не следует ожидать снижения цен на автомобили или значительных скидок в ближайшее время. По его словам, автодилеры могут сократить объемы поставок автомобилей из-за снижения продаж, что также негативно повлияет на цены. 

URA.RU в своем обзорном материале по ценообразованию в России также отмечало, что стоимость авто может вырасти до 30% в 2025 году. В прошлом году же россияне, наоборот, покупали автомобили чаще, по сравнению с 2023 годом. Тогда отмечался рост продаж новых моделей из салонов на 39%. Такие данные предоставляли в Минпромторге.

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В агентстве «Автостат» предупредили о возможном подорожании автомобилей на треть в зависимости от курса рубля. По словам генерального директора Сергея Целикова, стоимость машин в 2025 году может увеличиться на 10-30%, если валютный курс достигнет определенных отметок. На треть цены возрастут, если курс доллара составит 120 рублей.  «Цены будут расти. Думаю, что подорожание составит 10%. Все зависит от курса рубля, поскольку автомобиль имеет очень большую валютную составляющую. Поэтому если курс будет в районе 100 рублей, то рост цен составит 10%. Если же окажется на уровне 120 рублей, то подорожание будет уже на 30%», — подчеркнул Целиков в разговоре с «Газетой.ру». Эксперт также предупредил, что не следует ожидать снижения цен на автомобили или значительных скидок в ближайшее время. По его словам, автодилеры могут сократить объемы поставок автомобилей из-за снижения продаж, что также негативно повлияет на цены.  URA.RU в своем обзорном материале по ценообразованию в России также отмечало, что стоимость авто может вырасти до 30% в 2025 году. В прошлом году же россияне, наоборот, покупали автомобили чаще, по сравнению с 2023 годом. Тогда отмечался рост продаж новых моделей из салонов на 39%. Такие данные предоставляли в Минпромторге.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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