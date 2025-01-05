В ходе отражения трех контратак ВСУ в Курской области было уничтожено 13 единиц техники противника, включая четыре танка. Об этом сообщил командир специального подразделения «Ахмат», генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
«За сегодняшний день на суджанском направлении было три „наката“ ВСУ. В общей сложности было уничтожено 13 единиц техники противника, из них четыре танка», — заявил Алаудинов в своем видеообращении. Его слова приводит Life.ru. Он добавил, что сейчас бойцы «Ахмата» совместно с другими подразделениями ведут зачистку двух населенных пунктов от украинских боевиков. По его словам, из всей техники у ВСУ целыми остались только две единицы. В завершении он выразил уверенность, что любые дальнейшие атаки противника будут отбиты.
Украинская армия совершила попытку нового контрнаступления в районе Большого Солдатского и хутора Бердин (Курская область) 5 января. Однако ВС РФ не дали противнику пробиться вглубь региона и успешно отразили все атаки. В результате было уничтожено до 350 бойцов ВСУ. Всего с момента вторжения украинская армия потеряла в Курской области около 49 тысяч своих солдат.
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