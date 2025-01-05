ВСУ запустили 11 дронов на российские регионы

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 11 украинских беспилотников — над территорией Белгородской области и два БПЛА — над территорией Курской. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Средствами ПВО уничтожены одиннадцать украинских беспилотных летательных аппаратов: девять БПЛА — над территорией Белгородской области и два БПЛА — над территорией Курской», — говорится в сообщении. Информации о пострадавших нет.
Украинская армия 5 января предприняла три безуспешных контратаки в Курской области. По данным Минобороны РФ, над регионом было сбито три ракеты противника. В результате этого она потеряла 340 своих солдат и 13 единиц техники.
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