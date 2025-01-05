ВСУ ударили ракетой по Курской области

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Ракета была успешно уничтожена
Ракета была успешно уничтожена Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Ракета ВСУ была уничтожена при попытке ударить по приграничному району Курской области. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

«Украинская ракета уничтожена в приграничном районе в Курской области», — заявили в оперштабе. Также сообщается, что в настоящее время ВСУ пытаются контратаковать позиции ВС РФ.

Ранее Минобороны России отчиталось об успешном отражении двух украинских атак. По словам ведомства, 350 бойцов и один танк из числа противника были уничтожены.

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Ракета ВСУ была уничтожена при попытке ударить по приграничному району Курской области. Об этом сообщили в оперативном штабе региона. «Украинская ракета уничтожена в приграничном районе в Курской области», — заявили в оперштабе. Также сообщается, что в настоящее время ВСУ пытаются контратаковать позиции ВС РФ. Ранее Минобороны России отчиталось об успешном отражении двух украинских атак. По словам ведомства, 350 бойцов и один танк из числа противника были уничтожены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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