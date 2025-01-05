ВСУ ударили ракетой по Курской области

Ракета была успешно уничтожена
новость из сюжетаВ Курской области развернулись бои с ВСУ
Ракета ВСУ была уничтожена при попытке ударить по приграничному району Курской области. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.
«Украинская ракета уничтожена в приграничном районе в Курской области», — заявили в оперштабе. Также сообщается, что в настоящее время ВСУ пытаются контратаковать позиции ВС РФ.
Ранее Минобороны России отчиталось об успешном отражении двух украинских атак. По словам ведомства, 350 бойцов и один танк из числа противника были уничтожены.
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