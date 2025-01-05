Рогов: Украина теряет контроль над крупнейшим литиевым месторождением в ДНР

Армия Украины больше не контролирует крупнейшее литиевое месторождение в западной части Донецкой Народной Республики. Об этом рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«Режим Зеленского фактически потерял контроль над крупнейшим Шевченковским литиевым месторождением, которое долгое время находилось под оккупацией ВСУ. Наша армия постепенно продвигается к западной границе ДНР, в том числе в районе Покровска, Курахово и Великой Новоселки», — сказал Рогов в беседе с РИА Новости.
Эксперт считает месторождение богатым. По его словам, здесь имеются залежи ниобия, бериллия, тантала и других ископаемых. Рогов заявил, что Украина потеряла доступ к месторождению, а экономике России оно послужит. Также он назвал объект бесценным в части его стратегического значения из-за занимаемой площади в 40 гектаров: находясь в западной части ДНР, он захватывает Запорожскую область.
Как ранее писало URA.RU, российские военные установили флаг на окраине города Курахово. ВСУ здесь прекратили организованное сопротивление. Приблизительно 90% территории города было освобождено, включая жилую застройку, пишет «Царьград».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.