ВС РФ установили российский флаг на окраине Курахово

Войска РФ установили флаг России на окраине города Курахово. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«Российские войска установили флаг России на западной окраине города Курахово в ДНР», — сказал Рогов. Его слова передает РИА Новости.
Рогов ранее заявил, что украинский гарнизон в Курахово прекратил организованное сопротивление. По его словам, ВСУ уже выбиты из основной части города. Об этом писал телеканал RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.