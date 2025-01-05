Эстония прокомментировала атаку дронов на Ленобласть

Воздушное пространство Эстонии не было нарушено в ходе операции с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), проведенной Вооруженными силами Украины 4 января. Об этом сообщил координатор дрон-подразделения Союза обороны Айвар Ханниотти телерадиокомпании ERR.
«Эта операция началась из Киевской области и двигалась дальше, избегая больших городов и критической инфраструктуры, достигнув Ленинградской области», — рассказал Ханниотти. По его словам, БПЛА летели не по прямой. Для этого были выбраны разные маршруты посредством регулировки изгибов.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о том, что силы ПВО России успешно сбили четыре БПЛА над регионом, пишет RT. По его словам, для уничтожения дронов ВСУ применялись различные средства, включая РЭБ и стрелковое оружие. В ночь на 3 января произошла масштабная атака беспилотников, организованная украинскими военными, на несколько областей России. По сообщениям Минобороны, ПВО смогли успешно отразить эту атаку, уничтожив 22 беспилотника. Особенно интенсивные действия были зафиксированы над территорией Брянской области, где было сбито 10 дронов.
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