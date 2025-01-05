05 января 2025

МАГАТЭ сообщило о взрывах возле Запорожской АЭС

© Служба новостей «URA.RU»
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ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило о серьезной инциденте, произошедшем возле Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) 5 января. Сотрудники агентства, находящиеся на месте, зафиксировали два громких взрыва вблизи станции, которые совпали по времени с атакой украинского дрона на тренировочный центр ЗАЭС.

«Сотрудники МАГАТЭ сегодня сообщили о громких взрывах вблизи Запорожской АЭС, что совпало с сообщениями об атаке беспилотника на учебный центр станции», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте агентства. Агентство также сообщило о пулеметной стрельбе, раздающейся с площадки несколько раз.

Согласно официальному заявлению МАГАТЭ, взрывы прогремели примерно в 12:45 и 15:45 по московскому времени. На данный момент МАГАТЭ не располагает информацией о возможных повреждениях на станции или прилегающих территориях. 

Ранее стало известно, что ВСУ с помощью беспилотника безуспешно атаковали уникальный тренажерный центр Запорожской АЭС, напоминает телеканал 360. Там уточнили, что дрон ударил по крыше корпуса учебного центра. В результате атаки никто не пострадал, здание повреждений не получило. Атомная электростанция, расположенная на левом берегу Днепра вблизи города Энергодар, является одной из крупнейших атомных станций в Европе по числу блоков и установленной мощности. Станция состоит из шести энергоблоков, каждый из которых имеет мощность 1 гигаватт.

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Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило о серьезной инциденте, произошедшем возле Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) 5 января. Сотрудники агентства, находящиеся на месте, зафиксировали два громких взрыва вблизи станции, которые совпали по времени с атакой украинского дрона на тренировочный центр ЗАЭС. «Сотрудники МАГАТЭ сегодня сообщили о громких взрывах вблизи Запорожской АЭС, что совпало с сообщениями об атаке беспилотника на учебный центр станции», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте агентства. Агентство также сообщило о пулеметной стрельбе, раздающейся с площадки несколько раз. Согласно официальному заявлению МАГАТЭ, взрывы прогремели примерно в 12:45 и 15:45 по московскому времени. На данный момент МАГАТЭ не располагает информацией о возможных повреждениях на станции или прилегающих территориях.  Ранее стало известно, что ВСУ с помощью беспилотника безуспешно атаковали уникальный тренажерный центр Запорожской АЭС, напоминает телеканал 360. Там уточнили, что дрон ударил по крыше корпуса учебного центра. В результате атаки никто не пострадал, здание повреждений не получило. Атомная электростанция, расположенная на левом берегу Днепра вблизи города Энергодар, является одной из крупнейших атомных станций в Европе по числу блоков и установленной мощности. Станция состоит из шести энергоблоков, каждый из которых имеет мощность 1 гигаватт.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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