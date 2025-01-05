Для кого подорожает электричество в 2025 году

Стоимость электрической энергии в 2025 году вырастет. Повышение затронет и население, и бизнес. Одними из тех, кто сильнее всего это почувствует, станут майнеры. Об этом рассказал доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г.В . Плеханова Дмитрий Осянин.
«С 2025 года вводятся новые дифференцированные тарифы в большинстве российских регионов. С 1 января в регионах России будут действовать три диапазона потребления электроэнергии», — написало агентство «Прайм» со ссылкой на слова Осянина.
К первому диапазону будут относиться те, кто потребляет до 3900 кВтч в месяц. Цена для них будет на уровне 6 рублей за кВтч (рост на 12%). На второй позиции граждане, которые будут расходовать от 3900 до 6000 кВтч в месяц. Им придется платить не ниже экономически обоснованного показателя. Третий диапазон затрагивает категории населения, которые тратят более 6000 кВтч в месяц. Им придется платить как коммерческим потребителям при низком уровне напряжения.
Разницу в подсчетах заметят лишь те, кто тратят электроэнергию в объемах, превышающих средние показатели по региону, объяснил Осянин. Это, например, коснется майнеров и предпринимателей. Эксперт предупредил о росте тарифов на электроэнергию 1 июля в среднем на 12%. Платить разные категории россиян будут от 3,71 до 10,23 рубля за киловатт-час.
Как ранее писало URA.RU, Минэкономразвития спрогнозировало средний рост тарифов в 2025 году на уровне 5,7%, но с индексацией — вдвое больше. Они вырастут в среднем на 12%, пишет RT.
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