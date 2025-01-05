Как вырастут тарифы ЖКХ в 2025 году: когда придется платить по новой цене

В 2025 году вновь увеличатся тарифы на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Российское правительство уже утвердило размер индексации тарифов. Когда придется платить за жилищно-коммунальные услуги по новой цене — в материале URA.RU.
Когда вырастут тарифы
С середины лета 2025 года тарифы на ЖКУ будут переиндексированы. В среднем по стране индексация составит 11,9%. Так, тарифы будут увеличены на газ, электроэнергию, воду и отопление.
В этом году тарифы изменяться даже в Санкт-Петербурге. В культурной столице России они не менялись с декабря 2022 года.
Минэкономразвития прогнозировало рост тарифов в 2025 году на уровне 5,7%. Однако индексация составит в два раза больше. В среднем они повысятся на 11,9%. Например, тарифы на газ вырастут на 10,33%, на электричество — на 12,6%.
Сильнее всего платежи вырастут в Пермском крае (на 21,1%), в Архангельской области (20%) и в Кузбассе (19,8%). Ну а самый маленький индекс будет в Амурской области — на 8,6%, в Республике Алтай — на 8,8% и Ханты-Мансийском автономном округе — на 9%. В Москве плата поднимется на 15%, в то время как в Санкт-Петербурге — на 14,6%.
В некоторых регионах также повысятся тарифы на капремонт. Так, например, в Ленинградской области рост составит 60%.
Причины повышения ЖКУ
Изменение цен на жилищно-коммунальные услуги в России связывают с ростом оптовых цен на ресурсы, затраты на программу газификации, реализацию масштабных инвестиционных проектов в энергетической сфере. Также причиной индексации тарифов могло стать изменение прогнозного уровня инфляции в РФ.
Сколько надо будет платить
Точный размер проиндексированных тарифов станет известен позже, после того, как их утвердят региональные власти. Размер ЖКУ может отличаться в разных населенных пунктах региона, так как региональные власти формируют тарифы самостоятельно. Каждому российскому субъекту устанавливается свой индекс платы для населения и допустимое отклонение от установленного распоряжением правительства России индекса по отдельным городам, которое позже должны согласовать главы регионов.
Меры поддержки для компенсации затрат на оплату ЖКУ
Компенсации и субсидии на оплату ЖКУ могут получить различные категории граждан. На льготы могут рассчитывать следующие категории россиян: многодетные семьи, семьи с низким доходом, пенсионеры, инвалиды и семьи с детьми-инвалидами, ветераны и члены их семей.
Для многодетной семьи размер компенсации зависит от количества детей в семье. Он может достигать 50% от стоимости услуг. А для инвалидов и семей с детьми-инвалидами государство предоставляет компенсацию в половину стоимости коммунальных услуг и взносов на капитальный ремонт.
Семьи с низким доходом могут рассчитывать на льготы, если расходы на ЖКУ превышают определенный процент от совокупного дохода семьи. Этот порог устанавливается на региональном уровне. В большинстве субъектов он составляет 22% семейного бюджета.
Пенсионеры старше 70 и 80 лет, а также пенсионеры, проживающие в жилых помещениях, площадь которых не превышает установленных нормативов, могут рассчитывать на дополнительные субсидии на оплату ЖКУ. Также им может быть предоставлена компенсация на капитальный ремонт. Для пенсионерам старше 70 лет размер компенсации составляет 50%,старше 80 лет — 100% по взносам на капремонт.
Участники войн, блокадники, военнослужащие и члены их семей также имеют право на значительные льготы. Так, семьи погибших военнослужащих, а также семьи военных, проходящих службу по контракту, имеют право на компенсацию 60% расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг. Для членов семей участников СВО и ветеранов компенсация составляет 50% от стоимости ЖКУ.
Для оформления льгот необходимо обратиться в органы социальной защиты по месту жительства. При себе необходимо иметь паспорт, документы, подтверждающие право на льготу, и другие необходимые документы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.