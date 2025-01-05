Альтернатива Питеру и Москве: россияне едут в Челябинск на новогодние каникулы

Челябинск впервые вошел в топ-20 мест для посуточной аренды жилья на новогодние каникулы. Об этом рассказали аналитики «Циан».
«Сразу три города, расположенных на севере России — Петрозаводск, Сортавала и Великий Устюг — попали в двадцатку самых востребованных локаций в сегменте посуточной аренды в период новогодних каникул. Также в топ-20 впервые вошли Ростов-на-Дону и Челябинск», — говорится в исследовании онлайн-платформы, подготовленном для РИА Новости.
Аналитики отметили, что спрос на аренду в Челябинске увеличился в три раза по сравнению с 2023 годом, в Сортавале — в 2,4 раза, в Великом Устюге — в 1,9 раза, в Петрозаводске и Ростове-на-Дону — в 1,6 раза. Эксперты указали на то, что в лидерах по брони на жилье остаются Москва, Санкт-Петербург и Казань. Из рейтинга выбыли сразу пять городов. Снять жилье теперь не так торопятся в Выборге, Коломне, Самаре, Красноярске и Рязани.
Как URA.RU писало ранее, в Челябинске квартиры в аренду на 31 декабря в полтора раза прибавили в цене. Средняя стоимость суток увеличилась с 2,8 до 4,3 тысячи рублей.
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