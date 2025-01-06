Двенадцать беспилотников атаковали Россию

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Над территорией РФ сбиты 12 беспилотников
Над территорией РФ сбиты 12 беспилотников Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские системы ПВО сбили 12 беспилотников ВСУ за ночь на 6 января. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«ПВО ночью перехватила и уничтожила 12 украинских БПЛА», — отметили в Минобороны России. По их данным, семь дронов ВСУ сбиты над Курской областью, по два — над Брянской и Белгородской и один — над Крымом.

В результате атаки пострадали два жителя в Белгородской области. Один получил осколочные ранения, другой — ранение, баротравму и контузию, пишет RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские системы ПВО сбили 12 беспилотников ВСУ за ночь на 6 января. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «ПВО ночью перехватила и уничтожила 12 украинских БПЛА», — отметили в Минобороны России. По их данным, семь дронов ВСУ сбиты над Курской областью, по два — над Брянской и Белгородской и один — над Крымом. В результате атаки пострадали два жителя в Белгородской области. Один получил осколочные ранения, другой — ранение, баротравму и контузию, пишет RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...