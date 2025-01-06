Двенадцать беспилотников атаковали Россию

Над территорией РФ сбиты 12 беспилотников
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские системы ПВО сбили 12 беспилотников ВСУ за ночь на 6 января. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«ПВО ночью перехватила и уничтожила 12 украинских БПЛА», — отметили в Минобороны России. По их данным, семь дронов ВСУ сбиты над Курской областью, по два — над Брянской и Белгородской и один — над Крымом.
В результате атаки пострадали два жителя в Белгородской области. Один получил осколочные ранения, другой — ранение, баротравму и контузию, пишет RT.
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