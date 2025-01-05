Уроженец Нижнего Тагила (Свердловская область) 33-летний Иван Сомов, мобилизованный в зону спецоперации РФ на Украине, погиб под минометным обстрелом в ходе освобождения поселка Очеретино (Авдеевское направление в ДНР). Дома солдата ждали супруга и двое маленьких дочерей, рассказали представители ритуального комплекса «Реквием», где состоится прощание с военнослужащим.
«На спецоперацию Иван Сомов ушел по мобилизации в сентябре 2022 года. А в августе 2024-го, в бою за освобождение поселка Очеретино Авдеевского направления, его жизнь оборвалась. Иван получил тяжелейшее ранение. Подразделение, в котором он служил, попало под минометный обстрел», — следует из сообщения. За время службы тагильчанин дважды был представлен к высоким государственным наградам — орден Мужества и Георгиевский крест.
До участия в спецоперации Сомов работал сортировщиком-сдатчиком металла. Его близкие рассказали, что в свободное время он часто читал стихи на французском, за что получил позывной Шекспир. В последний путь солдата проводят 6 января в Нижнем Тагиле.
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