Боец из Нижнего Тагила погиб под минометным обстрелом ВСУ. Фото

06 января 2025 в 10:09 Размер текста - 17 +

Тагильчанин находился на фронте почти два года (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Уроженец Нижнего Тагила (Свердловская область) 33-летний Иван Сомов, мобилизованный в зону спецоперации РФ на Украине, погиб под минометным обстрелом в ходе освобождения поселка Очеретино (Авдеевское направление в ДНР). Дома солдата ждали супруга и двое маленьких дочерей, рассказали представители ритуального комплекса «Реквием», где состоится прощание с военнослужащим. «На спецоперацию Иван Сомов ушел по мобилизации в сентябре 2022 года. А в августе 2024-го, в бою за освобождение поселка Очеретино Авдеевского направления, его жизнь оборвалась. Иван получил тяжелейшее ранение. Подразделение, в котором он служил, попало под минометный обстрел», — следует из сообщения. За время службы тагильчанин дважды был представлен к высоким государственным наградам — орден Мужества и Георгиевский крест. До участия в спецоперации Сомов работал сортировщиком-сдатчиком металла. Его близкие рассказали, что в свободное время он часто читал стихи на французском, за что получил позывной Шекспир. В последний путь солдата проводят 6 января в Нижнем Тагиле. сообщество «Реквием I Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уроженец Нижнего Тагила (Свердловская область) 33-летний Иван Сомов, мобилизованный в зону спецоперации РФ на Украине, погиб под минометным обстрелом в ходе освобождения поселка Очеретино (Авдеевское направление в ДНР). Дома солдата ждали супруга и двое маленьких дочерей, рассказали представители ритуального комплекса «Реквием», где состоится прощание с военнослужащим. «На спецоперацию Иван Сомов ушел по мобилизации в сентябре 2022 года. А в августе 2024-го, в бою за освобождение поселка Очеретино Авдеевского направления, его жизнь оборвалась. Иван получил тяжелейшее ранение. Подразделение, в котором он служил, попало под минометный обстрел», — следует из сообщения. За время службы тагильчанин дважды был представлен к высоким государственным наградам — орден Мужества и Георгиевский крест. До участия в спецоперации Сомов работал сортировщиком-сдатчиком металла. Его близкие рассказали, что в свободное время он часто читал стихи на французском, за что получил позывной Шекспир. В последний путь солдата проводят 6 января в Нижнем Тагиле.