В пермской полиции прокомментировали ДТП в Новых Лядах, в котором пострадал человек

Вечером 5 января в пермском микрорайоне Новые Ляды автомобиль «Рено Логан» столкнулся с «Форд Куга». Водитель «Рено» не справился с управлением, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
«По предварительной информации, 5 января в 20:35 в Новых Лядах у дома 8 по улице 40 лет Победы водитель „Рено Логан“ не справился с управлением. Он выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем „Форд Куга“», — сказано в сообщении.
Уточняется, что в «Рено» на пассажирском сидении ехала женщина 1974 года рождения. Она пострадала. Полиция проводить проверку аварии и устанавливает обстоятельства происшествия.
Ранее URA.RU рассказало, что в Новых Лядах столкнулись автомобили. Очевидцы сообщали о трех пострадавших.
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