05 января 2025

В пермской полиции прокомментировали ДТП в Новых Лядах, в котором пострадал человек

Полиция проводит проверку ДТП в Новых Лядах в Перми, в котором пострадал человек
© Служба новостей «URA.RU»
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Полиция выясняет обстоятельства аварии
Полиция выясняет обстоятельства аварии Фото:

Вечером 5 января в пермском микрорайоне Новые Ляды автомобиль «Рено Логан» столкнулся с «Форд Куга». Водитель «Рено» не справился с управлением, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

«По предварительной информации, 5 января в 20:35 в Новых Лядах у дома 8 по улице 40 лет Победы водитель „Рено Логан“ не справился с управлением. Он выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем „Форд Куга“», — сказано в сообщении.

Уточняется, что в «Рено» на пассажирском сидении ехала женщина 1974 года рождения. Она пострадала. Полиция проводить проверку аварии и устанавливает обстоятельства происшествия.

Ранее URA.RU рассказало, что в Новых Лядах столкнулись автомобили. Очевидцы сообщали о трех пострадавших.

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Вечером 5 января в пермском микрорайоне Новые Ляды автомобиль «Рено Логан» столкнулся с «Форд Куга». Водитель «Рено» не справился с управлением, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. «По предварительной информации, 5 января в 20:35 в Новых Лядах у дома 8 по улице 40 лет Победы водитель „Рено Логан“ не справился с управлением. Он выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем „Форд Куга“», — сказано в сообщении. Уточняется, что в «Рено» на пассажирском сидении ехала женщина 1974 года рождения. Она пострадала. Полиция проводить проверку аварии и устанавливает обстоятельства происшествия. Ранее URA.RU рассказало, что в Новых Лядах столкнулись автомобили. Очевидцы сообщали о трех пострадавших.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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