Пленный наемник ВСУ рассказал о жизни в квартирах граждан в Донбассе

Пленный польский наемник: иностранцы живут в оставленных украинцами квартирах
© Служба новостей «URA.RU»
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Пленный наемник из Польши рассказал, что иностранцы живут в брошенных украинцами квартирах в Донбассе
Пленный наемник из Польши рассказал, что иностранцы живут в брошенных украинцами квартирах в Донбассе Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Иностранные наемники ВСУ проживают в квартирах обычных граждан на донбасских территория, которые находятся под контролем Украины. Об этом сообщил пленный польский наемник.

«Это были квартиры, оставленные какими-то украинскими семьями, ... и я не знаю, арендовала ли армия [Украины] эти квартиры или просто как-то получила согласие, и мы были размещены в частных квартирах, брошенных украинцами», — отметил пленный в разговоре с РИА Новости. По его словам, в квартирах были оставленные украинцами вещи.

Группа наемников проживала в поселке Алексеево-Дружковка в ДНР. Пленный наемник заявил, что он не находился в контакте с подразделениями украинской армии, а лишь общался с инструкторами, которые обучали военных. Обучение, по информации пленного, длилось две недели.

Польский наемник также отметил хорошее отношение к нему в плену. «Да, мне всего хватает. В бригаде „Невского“ ко мне относятся даже более чем хорошо», — поделился он.

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Иностранные наемники ВСУ проживают в квартирах обычных граждан на донбасских территория, которые находятся под контролем Украины. Об этом сообщил пленный польский наемник. «Это были квартиры, оставленные какими-то украинскими семьями, ... и я не знаю, арендовала ли армия [Украины] эти квартиры или просто как-то получила согласие, и мы были размещены в частных квартирах, брошенных украинцами», — отметил пленный в разговоре с РИА Новости. По его словам, в квартирах были оставленные украинцами вещи. Группа наемников проживала в поселке Алексеево-Дружковка в ДНР. Пленный наемник заявил, что он не находился в контакте с подразделениями украинской армии, а лишь общался с инструкторами, которые обучали военных. Обучение, по информации пленного, длилось две недели. Польский наемник также отметил хорошее отношение к нему в плену. «Да, мне всего хватает. В бригаде „Невского“ ко мне относятся даже более чем хорошо», — поделился он.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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