Пленный наемник ВСУ рассказал о жизни в квартирах граждан в Донбассе

Иностранные наемники ВСУ проживают в квартирах обычных граждан на донбасских территория, которые находятся под контролем Украины. Об этом сообщил пленный польский наемник.
«Это были квартиры, оставленные какими-то украинскими семьями, ... и я не знаю, арендовала ли армия [Украины] эти квартиры или просто как-то получила согласие, и мы были размещены в частных квартирах, брошенных украинцами», — отметил пленный в разговоре с РИА Новости. По его словам, в квартирах были оставленные украинцами вещи.
Группа наемников проживала в поселке Алексеево-Дружковка в ДНР. Пленный наемник заявил, что он не находился в контакте с подразделениями украинской армии, а лишь общался с инструкторами, которые обучали военных. Обучение, по информации пленного, длилось две недели.
Польский наемник также отметил хорошее отношение к нему в плену. «Да, мне всего хватает. В бригаде „Невского“ ко мне относятся даже более чем хорошо», — поделился он.
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