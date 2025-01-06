Вице-спикер парламента Словакии раскрыл цель предстоящего визита в Россию

Вице-спикер парламента Словакии Данко: визит в РФ поможет восстановить отношения
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Вице-спикер парламента Словакии выразил намерение начать диалог с РФ
Вице-спикер парламента Словакии выразил намерение начать диалог с РФ Фото:

Визит вице-спикера парламента Словакии Андрея Данко в Россию может помочь восстановить диалог с Москвой. Об этом заявил сам вице-спикер парламента.

«[Премьер-министр Словакии]Роберт Фицо поехал [в Россию], начал этот диалог, а мы на уровне парламента будем развивать этот диалог», — сказал Данко в эфире телеканала ТАЗ, передает «Лента.ру». Он добавил, что не видит негативных последствий разговоров с РФ и высказывания своей позиции в процессе.

Политик отметил, что в ходе своего визита он планирует встретиться с председателем Государственной думы РФ Вячеславом Володиным. Он выразил намерение «восстановить некоторые отношения» между Братиславой и Москвой.

22 декабря Роберт Фицо совершил официальный визит в Россию. В ходе этого визита он провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Встреча прошла в закрытом режиме в Кремле и закончилась без каких-либо публичных комментариев для прессы.

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Визит вице-спикера парламента Словакии Андрея Данко в Россию может помочь восстановить диалог с Москвой. Об этом заявил сам вице-спикер парламента. «[Премьер-министр Словакии]Роберт Фицо поехал [в Россию], начал этот диалог, а мы на уровне парламента будем развивать этот диалог», — сказал Данко в эфире телеканала ТАЗ, передает «Лента.ру». Он добавил, что не видит негативных последствий разговоров с РФ и высказывания своей позиции в процессе. Политик отметил, что в ходе своего визита он планирует встретиться с председателем Государственной думы РФ Вячеславом Володиным. Он выразил намерение «восстановить некоторые отношения» между Братиславой и Москвой. 22 декабря Роберт Фицо совершил официальный визит в Россию. В ходе этого визита он провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Встреча прошла в закрытом режиме в Кремле и закончилась без каких-либо публичных комментариев для прессы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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