Вице-спикер парламента Словакии раскрыл цель предстоящего визита в Россию

Визит вице-спикера парламента Словакии Андрея Данко в Россию может помочь восстановить диалог с Москвой. Об этом заявил сам вице-спикер парламента.
«[Премьер-министр Словакии]Роберт Фицо поехал [в Россию], начал этот диалог, а мы на уровне парламента будем развивать этот диалог», — сказал Данко в эфире телеканала ТАЗ, передает «Лента.ру». Он добавил, что не видит негативных последствий разговоров с РФ и высказывания своей позиции в процессе.
Политик отметил, что в ходе своего визита он планирует встретиться с председателем Государственной думы РФ Вячеславом Володиным. Он выразил намерение «восстановить некоторые отношения» между Братиславой и Москвой.
22 декабря Роберт Фицо совершил официальный визит в Россию. В ходе этого визита он провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Встреча прошла в закрытом режиме в Кремле и закончилась без каких-либо публичных комментариев для прессы.
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